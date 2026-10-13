[오피셜]'피겨 왕자' 차준환, 잠시 은반 떠난다...'올 시즌 국가대표-대회 출전 중단' 전격 발표, 연예계 활동 전념할 듯

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[스포츠조선 박찬준 기자]'피겨 왕자' 차준환(24)이 선수 생활을 잠정 중단한다.

차준환은 12일 자신의 SNS를 통해 '지난 시즌을 마친 뒤 앞으로의 활동에 대해 정말 많은 생각과 고민을 했다'며 '오랜 고민 끝에 이번 시즌에는 국가대표 활동과 대회 출전을 이어가지 않기로 결정했다'고 밝혔다.

이어 '서울시청과의 계약도 서울시와 충분한 이야기를 나눈 끝에 마무리하게 됐다. 그동안 저를 믿고 아낌없이 지원해 주신 서울시와 서울시청 관계자분들께 진심으로 감사드린다'고 전했다.

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그는 '저는 지금 저에게 주어진 일들에 최선을 다하면서 앞으로 어떤 모습으로 나아갈지에 대해서도 신중하게 고민해 보려고 한다'며 '늘 저를 응원해 주시고 힘이 되어주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 좋은 모습으로 인사드리겠다'고 덧붙였다.

차준환은 설명이 필요없는 한국 피겨 남자 싱글의 간판이다. 아역배우 출신인 차준환은 휘문중학교 재학 시절 압도적인 기량을 펼치며 한국 남자 싱글의 간판으로 떠올랐다. 2018년 평창 동계올림픽에서 15위에 올라 당시 남자 피겨 싱글 올림픽 최고 순위를 새로 썼다.

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이후 2022년 국제빙상경기연맹(ISU) 4대륙선수권대회 우승, 2023년 ISU 세계선수권대회 은메달, 2025년 하얼빈 동계아시안게임 금메달 등 굵직한 성과를 거뒀다.

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지난 2월 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 4위에 오르며 올림픽 역대 최고 성적을 새로 쓴 차준환은 잠시 휴식을 취했다. "라스트 댄스라고 말한 적 없다"며 은퇴설을 부인한 그는 3월 열린 세계선수권대회는 부상으로 불참했다.

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이후 차준환은 예년과 다른 길을 걷기 시작했다. 지난 4월 연예기획사인 판타지오와 전속계약을 체결했고, 8월에는 아이스쇼 '나 혼자만 레벨업 온 아이스(on ICE)'의 주인공을 맡았다. 최근엔 일신상의 이유로 대한체육회 선수위원직에서도 물러났다.

이같은 움직임과는 별개로 새 시즌에 대한 준비도 이어가는 듯 했다. 지난 8월 발표된 2026-2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 배정에서 차준환은 11월 중국 선전에서 열리는 컵 오브 차이나와 일본 도쿄 NHK 트로피 등 두 대회에 초청받았다. 그러나 대회를 불과 몇 달 앞두고 방향을 틀었다.

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그는 당분간 전문 선수 생활 대신 대중문화 활동에 전념할 것으로 보인다. 그는 tvN 새 시트콤 '궁전랜드' 출연을 긍정 검토 중이며, 최근 가수 로이킴의 신곡 '스파클(Sparkle)' 뮤직비디오에 출연해 배우 서수민과 호흡을 맞추는 등 연기 및 방송 활동으로 영역을 넓히고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com