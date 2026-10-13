'모두의 아이스링크 어텀 온 아이스' 목동아이스링크 18일 무료개방, 600명 스케이팅 체험 기회

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목동아이스링크가 시민들에게 무료 스케이팅 체험 기회를 제공한다.

서울특별시체육회가 운영하는 목동아이스링크는 18일 평소 빙상체험 기회가 상대적으로 적은 시민을 포함해 누구나 함께 참여할 수 있는 가을 스케이팅 행사 '모두의 아이스링크-어텀 온 아이스'를 개최한다.

시민들에게 쾌적하고 안전한 이용환경을 제공하기 위해 총 3부로 나누어 운영되며, 부별 선착순 200명까지 이용할 수 있다. 무료개방은 오전 11시부터 1부, 2부, 3부 입장 손목띠를 선착순으로 배부할 계획이다.

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또 스케이트를 처음 타보는 초보자들을 위해 전문 지도자들이 직접 지도하는 '무료 일일 강습'이 시간대별로 진행된다. 기초 스케이팅 동작과 안전 수칙을 배울 수 있다. 안전수칙 관련 OX퀴즈를 통해 소정의 간식도 제공될 예정이다.

목동아이스링크 황정보 센터장은 "평소 빙상체험 기회가 적었던 시민을 포함해 누구나 부담 없이 함께 스케이트를 즐길 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "모든 참가자가 안전하고 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 현장 운영과 안전관리에 최선을 다하겠다"고 전했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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