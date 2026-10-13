스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저(주). 한국 에너지 공단과 MOU 체결

양태정 상임감사 및 권오현 상임감사가 업무 협약을 체결한 후 사진 촬영에 임하고 있다. 사진제공=한국스포츠레저(주)

사진2. 감사 업무 관계자들의 업무 협약식 기념 사진 촬영.

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 공공분야 감사 전문기관과 손잡고 선제적 내부통제 시스템 구축에 나섰다.

한국스포츠레저는 지난 8일 서울 중구 본사 대회의실에서 한국에너지공단과 '감사역량 강화 및 내부통제 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 12일 밝혔다.

한국스포츠레저 양태정 상임감사와 한국에너지공단 권오현 상임감사를 비롯해 양 기관의 감사 업무 주요 관계자들이 참석했다. 이번 협약은 기관 간 유기적인 교류와 협력 체계를 구축해 자체감사의 전문성을 한 단계 끌어올리고 내부통제 거버넌스를 강화하기 위해 추진됐다.

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양 기관은 이번 협약에 따라 인공지능(AI)을 접목한 최신 감사 기법과 주요 감사 정보를 상호 공유한다. 내부통제 고도화를 위한 실질적인 지원 체계를 구축하기로 했다. 특히 감사 인력을 상호 파견하는 '교차감사'를 적극 추진해 감사 사각지대를 해소하고 투명하고 공정한 조직문화를 정착시키는 데 힘을 모을 방침이다.

협약 유효기간은 체결일로부터 2년이며, 세부 실행 방안과 정례 교류 계획은 실무 협의를 통해 구체화할 계획이다.

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양태정 한국스포츠레저 상임감사는 "감사는 사후 적발에 그치는 것이 아니라, 잠재적 위험 요인을 사전에 발굴·예방하고 조직의 올바른 개선 방향을 제시하는 나침반 역할을 해야 한다"며 "양 기관이 축적한 감사 경험과 선진 AI 감사기법을 긴밀히 공유해 내부통제 수준과 조직 투명성을 대폭 끌어올릴 것"이라고 밝혔다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com