제주 연고 탁구명가 대한항공, '제주' 전국체전서 날았다! 7년만의 단체전 우승+최효주 여자단식 3연패!

사진제공=월간탁구

Advertisement

Advertisement

'전통의 여자탁구 명가' 대한항공이 제107회 제주전국체육대회(전국체전)에서 2관왕에 올랐다.

'레전드 깎신' 주세혁 감독이 이끄는 대한항공은 12일 제주 한림체육관에서 사전경기로 열린 전국체전 마지막날 여자탁구 단체전 결승에서 한국마사회(부산)를 매치스코어 3대1로 꺾고 우승했다. 제1단식에서 국가대표 이은혜가 이채연을 게임스코어 3-1(11-1, 7-11, 11-5, 18-16)로 꺾었다. 제2단식, 최효주가 여자단식 결승에서 꺾었던 '마사회 에이스' 이다은을 상대로 접전 끝에 2-3(11-7, 11-13, 11-8, 8-11, 12-14), 일격을 당했지만 이다혜와 나선 제3복식에서 이다은-이채연조를 3-1(10-12, 11-9, 11-8, 11-1)로 꺾고 다시 승기를 잡았다. 제4단식 대한항공 '막내 에이스' 박가현이 김은서를 3-0(11-5, 11-8, 11-6)으로 완파, 우승을 결정지었다. 대한항공의 단체전 우승은 2019년 100회 체전 이후 무려 7년 만이다.

사진제공=월간탁구

사진제공=월간탁구

사진제공=월간탁구

개인전서도 올 시즌 한국마사회에서 대한항공으로 이적한 '왼손 귀화 에이스' 최효주가 새 역사를 썼다. 11일 여자 일반부 단식 결승. 최효주는 이다은을 3대2(7-11, 11-7, 8-11, 11-5, 11-9)로 꺾고 여자단식 사상 첫 3연패를 기록했다. 일반부 개인단식 3연패는 남자부 김민석(KGC인삼공사·2012~2014년)이 유일했다. 최효주가 여성 최초로 그 벽을 넘어섰다. 2017년 삼성생명 소속으로 첫 우승한 후 2024~2025년 한국마사회 소속으로 2연패를 달성한 최효주가 대한항공 유니폼을 입고 3연패를 이뤘다. 왼손 에이스로 기대를 모아온 최효주는 이적 후 KTTP 프로탁구리그 시리즈1과 시리즈3 여자단식을 우승했고, 제72회 전국남녀종별탁구선수권서도 9년 만에 단식 정상에 복귀했다. 이번 전국체전 3연패까지 올 시즌 주세혁 감독 아래 화려한 부활을 알렸다. 최효주는 "혼자 노력해서 딴 것이 아니라 선생님, 동료들과 함께 노력해서 얻은 금메달이다. 그래서 더욱 기쁘다"는 소감과 함께 "대한항공의 연고지가 제주인데, 제주에서 많은 분들이 응원해주신 것도 큰 힘이 됐다"며 고개 숙였다. 대한항공 지휘봉을 잡은 후 사상 첫 체전 2관왕 역사를 쓴 주세혁 감독은 "제가 대한항공에 온 지 2년 만이다. 구단주이신 조원태 회장님이 선수들의 꿈을 지원해주셔서 좋은 팀을 만들 수 있었다"며 감사를 전했다. "박준엽 단장님이 물심양면 잘 지원해주셨고, 선수, 코칭스태프들이 잘 따라준 덕분이다. 팀 분위기도 좋고 단합도 잘된다. 우리 선수들이 앞으로 한국탁구에 도움이 되는 선수로 성장할 수 있도록 더 열심히 지도하겠다"는 각오를 밝혔다. "제주체전을 앞두고 선수들에게 연고지인 만큼 더 잘해야 한다는 이야기를 했다. 항상 제주에 오면 가족처럼 따뜻하게 대해주신다. 한라산, 가파도에 가서 재능나눔도 하고 너무 잘 챙겨주셔서 꼭 보답하고 싶었는데 제주도에서 우승해서 기쁘다"면서 "2관왕을 계기로 제주탁구가 더 발전했으면 좋겠다"는 바람을 함께 전했다. 전영지 기자