"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 안세영 밀어내고 銀 땄는데 눈물 '펑펑' 日 배드민턴 요정, 마침내 자존심 회복할까...덴마크 오픈 32강 통과

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 배드민턴 아이들로 꼽히는 미야자키 도모카가 다시 달린다. 대회 32강을 통과하면 자존심 회복을 위한 여정에 돌입했다.

미야자키는 13일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 방크 아레나에서 열린 세계 28위 베트남의 응우옌 뚜이린과의 세계배드민턴연맹(BWF) 덴마크 오픈 슈퍼750 32강에서 게임 스코어 2대0(21,17 21-17)로 승리하며 16강에 올랐다.

미야자키는 이날 뚜이린을 상대로 팽팽한 경기 속에서도 흐름을 주도했다. 한때 5연속 득점까지 만들어내며 주도하는 흐름도 있었고, 잠시 흔들리며 추격을 허용하기도 했다. 그럼에도 세트 막판마다 특유의 집중력이 나오며 반전을 만들었고 두 게임을 모두 따냈다.

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미야자키는 이번 승리로 덴마크 16강에 올랐다. 다만 여정이 쉽지는 않다. 대진표에 따르면 준결승에 오른다면 세계 1위 안세영과 결승행을 다퉈야 한다. 미야자키는 안세영과의 단식 맞대결에서는 승리가 없다. 사실상 4강에서 여정을 마무리할 가능성이 큰 셈이다.

다만 미야자키로서는 자존심이 달린 대회이기에 포기할 수는 없다. 미야자키는 앞서 열린 2026년 북극 오픈 슈퍼 500 대회에서 조기에 탈락하며 다시 우승에 실패했다. 8강에서 고개를 숙였다. 안세영, 천위페이 등 최강자들이 자리를 비웠기에 충분히 경쟁력을 발휘할 수 있는 기회였으나, 8강에서 같은 일본 출신의 오쿠하라 노조미와 승부를 겨뤄 1대2로 역전패했다.

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미야자키의 부진한 흐름은 앞서 2026년 아이치-나고야 아시안게임부터 계속해서 반복되고 있는 상황이다. 미야자키는 아시안게임 당시 4강에서 안세영이 버티는 한국까지 꺾고 결승에 올랐으나, 중국에 세트스코어 0대3으로 패배하는 굴욕에 눈물을 보였다. 세 번째 세트 단식 주자로 나선 미야자키는 천위페이를 상대로 완벽하게 무너졌다. 경기 후 미야자키는 "좀처럼 잘 풀리지 않는 경기였다. 정말 죄송합니다. 팀에 기여하지 못해 정말 분한 마음이 들었다"며 눈물을 숨기지 못했다.

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이후 만회를 위해 여자 단식에 나섰으나 하루에 32강, 16강을 동시에 치르는 일정 속에서 16강 조기 탈락을 경험했다. 이어진 대회인 북극 오픈에서도 상황이 반복됐기에 이번 덴마크 오픈에서의 자존심 회복이 중요해진 미야자키다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com