"K-컬처 메카, 4만석 대형X중형 복합 돔구장 공모 로드맵 나왔다!" 10월28일까지 유치의향서 제출→12월말 후보지 발표→2034년 준공

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)가 14일부터 12월 8일까지 '스포츠·공연 복합형 돔구장' 건립 후보지 공모를 실시한다.

전국 광역지방자치단체와 공공기관을 대상으로 하는 이번 공모를 통해 대규모와 중규모 돔구장 후보지를 각 1개소씩 선정할 계획이다.

국정과제 '모두가 즐기는 스포츠'의 일환인 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업은 대규모 국제 대회와 스포츠 경기, 공연 등 다양한 행사를 연중 개최할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진하는 사업으로 대규모 돔구장은 4만석 이상(5만명 이상 수용) 규모로, 중규모 돔구장은 2만석 이상 4만석 미만의 규모다. 국민의 스포츠·문화 향유 기회를 넓히고, 최첨단 기술로 완성한 대한민국의 대표 랜드마크, 세계가 찾는 대한민국의 새로운 상징을 만드는 것을 목표로 하고 있다. K-컬처가 전세계를 호령하는 시대, 광명, 부천, 인천, 파주, 구리, 고양, 수원, 서울 강서구 등 수도권은 물론 부산, 대구 등 다수의 지자체들이 복합형 돔구장 공모 및 건립에 적극적인 관심과 유치 의사를 표명해왔다.

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출처=문화체육관광부

공모 신청 대상은 전국 광역지방자치단체와 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관으로, 공공기관은 상위기관의 승인을 받고 공모에 신청해야 한다. 신청기관은 대규모와 중규모 후보지를 각각 1개소 이내로 신청가능하며 지역 여건과 수요에 맞는 운영·활용계획과 협력 기관의 참여계획 등을 제안할 수 있다. 공모를 원하는 지자체와 공공기관은 10월 28일까지 유치의향서를 제출하고, 12월 8일까지 제안서를 제출해야 한다. 공모 관련 질의도 10월 28일까지 접수해 일괄답변할 예정이다. 신청 요건과 제출 서류 등 상세사항은 문체부 홈페이지 공모 공고문에서 확인할 수 있다.

이번 돔구장 건립 사업은 2034년 준공을 목표로 12월 말 후보지 선정 결과를 발표한다. 문체부는 외부 전문가로 평가위원회를 구성해 활용계획 타당성, 입지 적정성, 사업 실현성 및 기대효과 등 3개 분야를 종합적으로 평가한다. 12월 9~14일 서면 평가, 12월 17~28일 현장실사 및 발표평가를 통해 후보지를 선정, 발표한다. 이후 선정된 후보지를 대상으로 2027년 상반기까지 기초조사와 기본계획 수립을 추진하고, 2027년 하반기부터 예비타당성조사 등 후속 절차를 진행, 설계와 인허가 등을 거쳐야 한다. 문체부는 "이번 공모는 예비타당성 조사 등 후속 절차 추진을 위한 후보지를 선정하는 것으로, 선정 자체가 신청기관 등에 별도의 법적 지위를 부여하는 것은 아니다"라고 밝혔다.

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최휘영 문체부 장관은 "스포츠·공연 복합형 돔구장이 대한민국의 스포츠와 'K-컬처'의 매력을 세계에 알리는 무대가 되기를 기대한다"면서 "공정한 평가를 통해 사업 추진에 적합한 후보지를 선정하고, 국민의 스포츠·문화 향유와 지역 관광·경제에 활력을 더하는 거점을 조성할 것"이라는 의지를 전했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com