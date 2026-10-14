2년 기다린 토너먼트 우승자 VS 최연소 챔피언' 굽네 ROAD FC 079, 19일 티켓 오픈

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[스포츠조선 권인하 기자]팬들이 2년을 기다려 성사된 경기의 티켓이 오픈을 앞두고 있다.

로드FC는 오는 11월 1일 서울 장충체육관에서 굽네 ROAD FC 079를 개최한다. 메인 이벤트로 '글로벌 토너먼트 우승자' 아르투르 솔로비예프(32·AS TEAM / KINGS MMA)와 '최연소 챔피언' 박시원(24·다이아MMA)의 대결이 진행된다.

솔로비예프와 박시원의 경기는 2024년부터 지금까지 많은 팬들이 오래도록 기다려왔다. 2024년 토너먼트에서 성사됐었지만, 박시원의 부상으로 결국 진행되지 못했다. 이후 솔로비예프가 계약 문제로 로드FC 떠나며 두 파이터의 대결은 영원히 이루어지지 않는듯했다.

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하지만 2년의 세월이 지난 뒤 솔로비예프가 다시 로드FC로 복귀하며 극적으로 경기가 성사됐다. 두 파이터 모두 자신감을 보이고 있어 승부의 기대가 더욱 높아지고 있는 상황이다.

코메인 이벤트에서는 '편스타' 편예준(19·로드FC 군산)과 '중국 유망주' 아얼츠리(25·FIGHTING BROTHERS MMA)의 대결이 펼쳐지고, '일본 최고의 레슬러' 하라구치 신(28·BRAVE GYM)과 '아시안게임 국가대표' 최은석(20·로드FC 전주)의 경기, '아톰급 컨텐더' 박서영(23·로드FC 군산)과 '일본의 라이징 스타' 와다 세리나(24·JAPAN TOP TEAM), '플라이급 최고의 하드펀처' 이재훈(24·SSMA 상승도장)과 한국 유학 중인 '우즈벡 유도 청소년 국가대표 출신' 사르도르(21, 로드FC 볼트짐)의 경기까지 2부가 준비돼 있다.

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1부에도 대한민국 MMA의 미래를 이끌어갈 유망주들이 대거 출전하며 많은 기대를 모으고 있다.

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이번 대회의 티켓은 19일 월요일 오후 8시에 오픈되며, NOL에서 구매할 수 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

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◇굽네 ROAD FC 079 2부 / 11월 1일(일) 오후 5시 서울 장충체육관

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[-72kg 계약체중 아르투르 솔로비예프 VS 박시원]

[-59kg 계약체중 편예준 VS 아얼츠리]

[페더급 하라구치 신 VS 최은석]

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[-49kg 계약체중 박서영 VS 와다 세리나]

[플라이급 이재훈 VS 사르도르]

◇굽네 ROAD FC 079 1부 / 11월 1일(일) 오후 2시 서울 장충체육관

[페더급 한윤수 VS 천승무]

[플라이급 조수환 VS 정해완]

[라이트급 최지운 VS 이제선]

[라이트급 박찬훈 VS 장재욱]

[밴텀급 이유찬 VS 송현우]

[미들급 정승호 VS 정호연]

[스트로급 김단비 VS 김수영]

[플라이급 최재민 VS 황덕영]

[-64kg 계약체중 송호준 VS 김두환]

[웰터급 장현진 VS 한유석]