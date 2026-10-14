'원팀 코리아' 韓 아시안패러게임 선수단 본진 '결전의 땅' 일본 출국…18개 종목서 금메달 21개 목표

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 윤진만 기자]'가자, 일본으로!'

2026년 아이치-나고야 아시안패러게임 대한민국 선수단(단장 박흥식)이 14일 '결전의 땅' 일본으로 향했다.

선수단은 이날 오후 4시30분 인천국제공항 출국장에서 박흥식 선수단장을 비롯해 선수, KPC 임직원, 스포츠안전재단 관계자 등 130여명이 참석한 가운데 출영식을 실시했다. 박 단장은 "우리는 그동안 수많은 훈련과 도전을 견디며 이 자리에 섰다"며 "준비해온 만큼 승리를 위해 최선을 다하고, 결과에 후회가 남지 않도록 온힘을 다해주기 바란다"라고 말했다. 이어 "선수단장으로서 여러분이 마음 놓고 경기에만 집중할 수 있도록 선수단의 모든 순간을 세심하게 살피겠다"라고 출정사를 밝혔다.

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이어 스포츠안전재단에서 대한민국 선수단의 값진 도전과 안전한 참가를 응원하기 위해 격려금을 전달했다. 한국은 18일부터 24일까지 7일간 일본 아이치현, 나고야시, 이즈시 일원에서 열리는 아시안패러게임 18개 전 종목에 357명의 선수단(선수 214명, 경기임원 104명, 본부임원 39명)을 파견했다. 목표는 금메달 21개 이상이다.

사진제공=대한장애인체육회

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지난 10일부터 휠체어농구, 육상, 보치아, 배드민턴 등 9종목 153명이 먼저 아이치-나고야로 출국했으며, 오늘 선수단장을 포함한 본진(5종목 92명)이 이어 결전지로 향했다.

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한편, 대한장애인체육회는 대국민 정보제공을 위해 선수단 소개, 대회정보제공, 중계일정 등을 안내하는 팀코리아 홈페이지를 운영한다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com