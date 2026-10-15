"K-스포츠의 자랑스러운 역사' 국립스포츠박물관 마침내 개관한다[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 스포츠 분야 최초 국립박물관 '국립스포츠박물관'이 드디어 개관한다.

문화체육관광부(이하 문체부)는 15일 '서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 공단)과 함께 15일 서울 송파구 올림픽공원 내에 국립스포츠박물관을 개관한다'고 밝혔다. 최휘영 문체부 장관이 개관식 현장을 찾아 체육·문화계 주요 인사, 스포츠유산 기증자 등 약 150명과 함께 박물관 개관을 축하한다.

국립스포츠박물관은 대한민국 스포츠의 역사를 기록하고 국내외 흩어진 스포츠유산을 체계적으로 수집·보존하는 한편, 이를 전시·교육·연구에 활용해 스포츠의 역사와 가치를 널리 알리기 위해 조성한 대한민국 스포츠 유산의 총집산이자 메카다.

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사진=연합뉴스

2013년 태릉선수촌장 출신 '사라예보 탁구 레전드' 이에리사 당시 국회의원이 대한민국 스포츠 유물과 역사적 기록들이 체계적 관리 없이 훼손되거나 분실될 위기에 처해 있음을 알리고, 국회 의정 활동을 통해 "체육 유산의 보존과 전승을 위한 국가 차원의 전용 박물관 설립이 시급하다"는 점을 공론화해 2015년 초기 예산 20억원을 국회 타결로 확보한 후 문체부와 공단의 주도로 2016년 기본계획이 승인됐고, 매장 문화재 발견 등으로 공사가 지연되며 논의가 시작된 지 무려 13년 만에 결실을 보게 됐다.

지하 2층부터 지상 4층으로 조성한 국립스포츠박물관은 다양한 스포츠유산을 한자리에 모아 대한민국 스포츠의 도전과 성취, 국민이 함께 환호했던 순간들을 다시 만날 수 있도록 했다. 1층에는 기획전시실과 카페 및 로비, 2~3층에는 상설전시관, 4층에는 옥상 정원, 지하 1~2층에는 스포츠유산을 보존·관리하는 수장고 등을 갖췄다. 이와 함께 기존 서울올림픽기념관을 새로 단장해 어린이박물관, 스포츠 전문도서관, 교육·체험 공간 등을 마련, 전시 관람뿐 아니라 다양한 방식으로 스포츠의 역사와 가치를 경험할 수 있도록 했다.

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국립스포츠박물관은 현재 약 7만 점의 스포츠 관련 자료를 수집했다. 주요 전시 자료로는 1947년 보스턴마라톤 서윤복의 우승 메달, 한국 축구의 개척자 김용식의 축구화, 대한민국 최초 올림픽 금메달리스트, 1976년 몬트리올올올림픽 레슬링 양정모의 경기복, 1988년 서울올림픽 성화봉과 개회식 굴렁쇠 등이 있다.

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국립스포츠박물관은 개관 직후 국민적 관심을 높이기 위해 17일, 국민 200여 명의 스탬프 투어 이벤트도 진행하고 일반 관람객을 위한 '나의 기록 카드' '명장면 스튜디오' 등 다양한 체험행사도 운영한다.

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최휘영 문체부 장관은 "대한민국 스포츠의 역사는 선수들이 세운 기록뿐 아니라 그 순간을 함께 응원하고 환호했던 국민 모두의 기억"이라면서, "국립스포츠박물관이 소중한 스포츠유산을 체계적으로 보존하고 그 속에 담긴 도전과 감동을 국민과 미래세대가 함께 나누는 공간으로 자리매김하기를 기대한다"라고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com