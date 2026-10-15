"K-스포츠의 찬란한 어제, 더 큰내일 위한 출발점" '체육인 숙원' 국립스포츠박물관 13년만에 문 열었다!

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 스포츠 분야 최초의 국립박물관 '국립스포츠박물관'이 마침내 개관했다.

문화체육관광부(이하 문체부)와 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 공단)은 15일 서울 송파구 올림픽공원 내 국립스포츠박물관에서 개관식을 열었다. 최휘영 문체부 장관과 하형주 공단 이사장, 남인순 국회 부의장, 이재정 문화체육관광위원장, 진선미 의원, 원윤종 IOC선수위원, 유승민 대한체육회장, 정진완 대한장애인체육회장, 유홍준 국립중앙박물관장, 서강석 송파구청장 등 체육·문화계 인사, 스포츠유산 기증자 등 약 150명이 한자리에 모여 대한민국 최초의 스포츠 박물관 개관을 축하했다.

국립스포츠박물관은 대한민국 스포츠의 역사를 기록하고 흩어진 스포츠유산을 체계적으로 수집·보존해 스포츠의 역사와 가치를 널리 알리기 위해 조성한 대한민국 스포츠 유산의 메카다. 2013년 태릉선수촌장 출신 '사라예보 탁구 레전드' 이에리사 전 국회의원이 의정 활동을 통해 "체육 유산의 보존과 전승을 위한 국가 차원의 전용 박물관 설립이 시급하다"는 점을 공론화해 2015년 초기 예산 20억원을 국회 타결로 확보한 후 문체부와 공단의 주도로 2016년 기본계획이 승인됐고, 매장 문화재 발견, 코로나19 등으로 공사가 지연되며 논의가 시작된 지 무려 13년 만인 이날 결실을 보게 됐다.

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하형주 공단 이사장은 환영사를 통해 "오늘 한국 스포츠 역사에 뜻깊은 이정표가 세워졌다. 오랜 기다림 끝에 스포츠박물관이 문을 열게 됐다. 2013년 첫 제안 이후 10년간 유물 발굴, 코로나19로 어려움 속에 드디어 개관하게 됐다"며 기쁨을 표했다. "저는 올림픽 메달리스트로서 한가지는 분명히 알 고 있다. 메달에는 선수의 땀뿐 아니라 함께한 사람들의 헌신과 국민의 응원이 담겨있다. 소리없이 헌신한 이들의 목소리가 담긴 소중한 국가적 자산"이라고 언급했다. 하 이사장은 "연간 700여만명이 방문할 이 공간을 안전하게 지키고 시설을 잘 관리해 역사적 가치를 이어가는 일은 우리 공단의 숭고한 의미이자 책임"이라고 책무감을 강조한 후 "위대한 1988년 서울올림픽 유산이 다음 세대 유산으로 남을 수 있도록 무거운 사명감으로 지켜나가겠다. 국립스포츠박물관이 전국 스포츠 문화시설의 중심이 되고, 미래 세대가 도전, 존중, 가치를 배우는 공간으로 성장하길 바란다. 오늘의 개관이 스포츠의 찬란한 어제를 기억하고 더 큰 내일을 함께 걸어가는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

최휘영 문체부 장관은 축사를 통해 "마침, 오늘은 스포츠의 날이다. 우리 국민은 나라를 빼앗겼을 때도 스포츠를 통해 민족 정체성을 지켜냈다. 또 국력의 전환기에는 1988올림픽·패럴림픽을 성공적으로 치러내며 우리 국민의 뛰어난 역량을 세계 무대에 알렸다. 그런 점에서 올림픽을 치른 이곳에 10여 년의 준비 끝에 국립스포츠박물관을 개관한 것은 의미가 깊다"고 말했다. "국립스포츠박물관은 우리 스포츠의 기록과 유산이 국가 차원에서 보존되고, 그 가치를 다음 세대로 이어가는 소중한 공간이 될 것"이라면서 "오래 전 즐겨 듣던 노래 한 곡이나, 언젠가 보았던 영화 한 편이 어느 순간 우리를 그 시절로 데려가듯, 이 박물관에서 마주하는 스포츠 분야의 유물들은 그날의 설렘과, 함께 응원했던 사람들, 그 시절의 우리를 떠올리게 할 것"이라고 말했다. "국립스포츠박물관이 우리 스포츠 유산을 지키고 그 가치를 널리 나누는 대한민국 스포츠 유산의 중심 공간으로 자리 잡을 수 있도록, 문체부가 함께 하겠다"고 다짐했다.

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남인순 국회 부의장은 "88서울올림픽이 열렸던 송파에서 스포츠박물관을 개관하는 것이 송파 국회의원으로서 매우 뜻깊다"면서 "많은 체육인들이 자신의 소중한 유물을 기꺼이 내주셔서 감사하다. 이 공간은 한국 근현대사의 축소판이다. 스포츠는 나라를 잃었던 어두운 시대 민족의 정체성를 일깨우는 횃불이 돼줬고, 전장의 폐허에선 국민들에게 '할 수 있다'는 신념과 용기를 만들어줬다. 이곳이 청소년, 시민들에게 배움의 장소가 될것으로 기대한다. 유물과 자료가 잘 보존되도록 국회에서 앞으로 더 많은 관심을 갖겠다"고 말했다.

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이재정 국회 문체위원장은 "저는 1974년생인데 여기 계신 하형주 이사장님이 유도 금메달을 따신 1984년 LA올림픽부터 저의 스포츠 역사가 시작했다. 1986년 서울아시안게임, 1988년 서울올림픽, 2002년 한일월드컵의 역사가 제 삶과 맞닿아 있다. 선수들의 피땀 어린 영광의 역사이자 내 삶과 함께 나의 나라에 대한 애국심, 내 삶의 원동력, 내 유년시절의 기억이 모두 섞여 있다. 전시관 둘러보는 내내 박물관에 머물지 않았다. 내 어린 시절을 투영할 수 있는 물건들, 선수들의 고뇌가 담긴 일기장 등 모든 것들이 과거에만 머물러 있지 않아서 반가웠다. 이 공간이 시민들의 미래를 만들어가고 대한민국의 미래, 어린이, 청소년, 청년, 꿈나무들의 미래를 열어주는 따뜻하고 행복한 공간이 될 것"이라고 확신했다.

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진선미 의원은 "유승민 대한체육회장과 함께 박물관을 둘러보는데 유 회장이 어린 시절 호돌이와 1988 서울올림픽을 보며 메달리스트의 꿈을 키웠다고 하더라. 유 회장이 그랬듯 이 공간이 꿈나무들이 꿈을 키우고 만드는 공간이 될 거라 믿는다. 국회에서도 열심히 돕겠다"고 약속했다.

서강석 송파구청장은 "국립스포츠박물관 개관, 올림픽 평화의 문 광장 정비에 2000억원의 예산을 투입해주신 최휘영 문체부장관과 공단에 감사드린다"면서 "문화예술 도시, 체육 관광의 도시 송파의 한차원 더 높은 브랜드 가치를 이어가도록 함께 노력하겠다"고 말했다.

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지하 2층부터 지상 4층으로 조성한 국립스포츠박물관은 다양한 스포츠유산을 한자리에 모아 대한민국 스포츠의 도전과 성취, 국민이 함께 환호했던 순간들을 다시 만날 수 있도록 했다. 1층에는 기획전시실과 카페 및 로비, 2~3층에는 상설전시관, 4층에는 옥상 정원, 지하 1~2층에는 스포츠유산을 보존·관리하는 수장고 등을 갖췄다. 이와 함께 기존 서울올림픽기념관을 새로 단장해 어린이박물관, 스포츠 전문도서관, 교육·체험 공간 등을 마련, 전시 관람뿐 아니라 다양한 방식으로 스포츠의 역사와 가치를 경험할 수 있도록 했다.

국립스포츠박물관은 현재 약 7만 점의 스포츠 관련 자료를 수집했다. 주요 전시 자료로는 1947년 보스턴마라톤 서윤복의 우승 메달, 한국 축구의 개척자 김용식의 축구화, 대한민국 최초 올림픽 금메달리스트, 1976년 몬트리올올올림픽 레슬링 양정모의 경기복, 1988년 서울올림픽 성화봉과 개회식 굴렁쇠 등이 있다.

국립스포츠박물관은 개관 직후 국민적 관심을 높이기 위해 17일, 국민 200여 명의 스탬프 투어 이벤트도 진행하고 일반 관람객을 위한 '나의 기록 카드' '명장면 스튜디오' 등 다양한 체험행사도 운영한다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com