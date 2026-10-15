"선배 체육인들께 감사X올림픽·패럴림픽 가치 전파" 유승민 대한체육회장X정진완 대한장애인체육회장 국립스포츠박물관 개관식 '금빛 의기투합'

원윤종 IOC선수위원과 유승민 대한체육회장이 아이치-나고야장애인아시안게임을 앞둔정진완 대한장애인체육회장과 장애인국가대표들을 위해 파이팅을 외치고 있다.

"국립스포츠박물관 개관을 축하합니다!" 왼쪽부터 원윤종 IOC위원, 정진완 대한장애인체육회장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 이재정 국회 문화체육관광위원장, 88올림픽 마스코트 호돌이, 남인순 국회 부의장, 서강석 송파구청장, 진선미 국회 문체위 의원, 유승민 대한체육회장. 사진제공=문화체육관광부

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[스포츠조선 전영지 기자]"국립스포츠박물관이 개관할 수 있도록 대한민국 스포츠 발전을 위해 힘써주신 선배 체육인들의 노고에 깊이 감사드린다."

'2004년 아테네올림픽 탁구 금메달리스트' 유승민 대한체육회장과 '2000년 시드니패럴림픽 사격 금메달리스트' 정진완 대한장애인체육회장이 대한민국 최초의 국립스포츠박물관 개관에 감사의 뜻을 전했다.

국립스포츠박물관은 대한민국 스포츠의 역사를 기록하고 흩어진 스포츠유산을 체계적으로 수집·보존해 스포츠의 역사와 가치를 널리 알리기 위해 조성한 대한민국 스포츠 유산의 메카다. 2013년 태릉선수촌장 출신 '사라예보 탁구 레전드' 이에리사 전 국회의원이 의정 활동을 통해 "체육 유산의 보존과 전승을 위한 국가 차원의 전용 박물관 설립이 시급하다"는 점을 공론화해 2015년 초기 예산 20억원을 국회 타결로 확보한 후 문체부와 공단의 주도로 2016년 기본계획이 승인됐고, 문화재 발굴, 코로나19 등으로 공사가 지연되며 논의가 시작된 지 무려 13년 만인 이날 결실을 보게 됐다. 국립스포츠박물관은 약 7만 점의 스포츠 관련 자료를 수집·소장중이다. 개관식에선 1947년 보스턴마라톤 서윤복의 우승 메달, 한국 축구 개척자 김용식의 축구화, 대한민국 최초 올림픽 금메달리스트 1976년 몬트리올올림픽 양정모의 레슬링 경기복, 1988년 서울올림픽 성화대, 성화봉과 개회식 굴렁쇠 등 주요 전시품이 공개됐다.

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유승민 대한체육회장은 "88올림픽 성화대가 특히 인상 깊었다"면서 "저도 1988년 서울올림픽을 보며 메달리스트의 꿈을 키웠다. 오늘 박물관 개관식을 보며 감격스러웠다. 대한민국 스포츠 발전을 위해 힘써주신 모든 선배 체육인들의 노고에 감사드린다"고 말했다. "국립스포츠박물관은 한국 체육의 숭고한 가치와 역사가 집결된 공간이다. 더 많은 국민들이 스포츠의 가치를 보고 느낄 수 있도록, 이 박물관이 다양한 테마로 더 풍성하게 채워지도록 대한체육회도 역할을 하겠다"고 약속했다.

주지하다시피 1988년 서울은 패럴림픽 운동의 역사적 현장이기도 하다. 사상 처음으로 올림픽과 패럴림픽이 한공간에서 연이어 열렸고, 이후 이것이 패럴림픽의 레거시가 됐다. 최휘영 문체부 장관, 유승민 회장 등과 함께 국립스포츠박물관을 돌아본 정진완 대한장애인체육회장 역시 "오늘 88 서울올림픽·패럴림픽을 국민들께 함께 알릴 수 있는 스포츠박물관의 개관은 대단히 의미 있었다. 체육인으로서 기뻤다"는 소감을 밝혔다. "국민들이 이 박물관을 통해 올림픽뿐 아니라 패럴림픽을 기억할 수 있는 공간이 돼 기쁘다. 올림픽 유물 사이사이에 패럴림픽 유물들디 들어 있더라"고 했다. "더 많은 패럴림픽 유물, 유산을 찾아 국민과 더 풍성하게 나눌 수 있도록 대한장애인체육회도 노력하겠다"고 덧붙였다. 이어 정 회장은 "국립스포츠박물관 앞에 미래 세대를 위한 드림패럴림픽 교육체험관을 만드는 것도 계속 추진중이다. 유·청소년들이 박물관에서 올림픽과 패럴림픽 역사를 배운 후 직접 패럴림픽 종목을 체험하는 프로그램을 문체부와 함께 추진하고 있다. 예산 확보에 어려움이 있지만 꼭 추진할 것"이라고 의지를 밝혔다.

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'평창올림픽 봅슬레이 최초의 은메달리스트' 원윤종 IOC선수위원 역시 "우리나라 스포츠 역사를 한눈에 볼 수 있는 국립스포츠박물관이 개관해 정말 뜻깊고 감회가 새롭다"면서 "이곳이 단순히 과거를 돌아보는 것을 넘어, 대한민국 체육의 역사를 소중히 기억하고 미래 세대와 함께 공존하며 나아갈 수 있는 살아있는 유산의 공간이 되기를 진심으로 바란다"고 말했다.

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이날 국립스포츠박물관 현장에서 유승민 대한체육회장, 원윤종 IOC선수위원은 16일 아이치-나고야 장애인아시안게임(10월18~24일)을 위해 출국하는 정진완 대한장애인체육회장을 향해 뜨거운 응원을 아끼지 않았다. 두 손을 맞잡고 "파이팅!"을 외치며 팀코리아 장애인 국가대표들의 선전을 기원했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com