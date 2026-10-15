"오늘 스포츠의 날!" 16일 전국체전 개막X튼튼머니 특별적립+경품 '풍성한 이벤트'

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)가 15일 '제64회 스포츠의 날'을 맞아 체육단체들과 함께 다양한 스포츠 행사를 진행한다.

'스포츠의 날'은 1963년에 제정된 국민체육진흥법 시행령에 따라 매년 10월15일을 '체육의 날'로 지정했고 이후 2021년 스포츠기본법 제정 후 국민의 스포츠 의식을 북돋우고 스포츠를 보급하기 위해 명칭을 '스포츠의 날'로 변경했다. 올해는 '스포츠의 날'과 맞물려 대한민국 스포츠 최고의 제전 '전국체육대회'가 개최된다. 올해 '제107회 전국체육대회'는 16~22일 제주에서 열린다.

또 15일 국립스포츠박물관을 개관한 국민체육진흥공단은 스포츠의 날에 즈음해 스포츠의 긍정적 가치를 확산하기 위해 풍성한 이벤트를 마련했다. 7~9월 진행한 'AI 활용 스포츠 활동 숏폼 공모전'에는 총 385건의 영상이 접수됐고, 일반부와 학생부 총 14팀이 수상자로 선정됐다. 15일 올림픽회관에서 열린 시상식에서 일반부 김채은씨(경희대 체육학과 4), 학생부 부산 '데레사여고 가지가지들(교사 이지수, 2학년 학생 김혜원, 문송현, 박현이, 이연주)'이 대상인 문체부장관상과 상금을 받았다.

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공단은 또 '스포츠의 날'을 맞이해 '튼튼머니(30분 이상 운동시 스포츠 상품권으로 전환해 사용할 수 있는 포인트 적립, 1인당 지원 한도 5만 포인트))' 회원을 대상으로 특별 적립 및 경품 행사도 진행한다. 10월 12~18일 주 3회 이상 운동을 완료하고 퀴즈에 참여한 회원 중 8000명에게 5000원 상당의 경품을 제공하고, 5만명에게는 특별포인트 1000포인트를 추가 적립한다. 헬스장 등 민간체육시설 중 간편 체력 측정이 가능한 '국민체력100 파트너스' 400여개소에서는 10월 12~26일 간편 체력 측정에 참여한 이용자에게 특별포인트 3000포인트를 제공하고, 추첨으로 경품도 증정한다. 경남 진주 스포츠가치센터에서는 13~14일, 지역 7개 초등학교 학생과 가족 130여 명이 참여한 '소(小)중한 운동회'를 개최한 데 이어 16~18일 국민 5000여 명이 참여하는 스포츠 체험 축제도 개최한다. '플래그풋볼, 미니 골프' 등을 체험하고, 페이스페인팅 등 부대 프로그램을 즐길 수 있다.

체육단체도 국민이 종목을 체험할 수 있는 프로그램을 운영한다. 대한바이애슬론연맹은 24일, 경기도 용인 미르스타디움에서 성인 300명을 대상으로 바이애슬론 전자총 체험 강습회를 개최한다. 대한테니스협회는 25일, 제주 서귀포 테니스장에서 입문자 50명을 대상으로 가족 체험교실을 운영한다.

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문체부 김대현 제2차관은 "스포츠는 국민의 건강과 행복을 증진하고 사회에 활력을 더하는 중요한 가치"면서 "모든 국민이 자신의 여건과 관심에 맞는 스포츠를 경험하고 즐길 수 있도록 스포츠 참여 기반을 넓혀나가겠다"는 의지를 밝혔다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com