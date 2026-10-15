함께한 25년, 감사의 마음을 담아…스포츠토토, 기념 영상 공개 및 이벤트 진행

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 스포츠토토 발행 25주년을 맞아 기념 영상을 공개하는 한편, 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 '스포츠토토 발행 25주년 기념 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 기념 영상은 스포츠토토의 지난 25년을 돌아보고, 국민체육진흥기금 조성을 통한 공익적 역할을 소개하기 위해 마련됐다. 스포츠토토의 발자취를 담은 영상은 스포츠토토 공식 유튜브 채널(@toto.proto.sportstoto)에서 확인할 수 있다.

스포츠토토를 통해 2001년부터 2025년까지 조성된 국민체육진흥기금은 총 21조 원에 이른다. 해당 기금은 생활체육과 전문체육, 장애인체육 등 다양한 분야의 지원에 활용돼 대한민국 스포츠의 저변을 넓히고 체육 발전의 기반을 다지는 데 기여하고 있다.

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현재 '스포츠토토 발행 25주년 기념 이벤트'도 진행 중이다. 지난 25년간 스포츠토토에 보내준 고객들의 관심과 성원에 감사하는 뜻으로 마련된 이번 이벤트는 오는 10월 30일까지 진행된다. 베트맨 회원이라면 누구나 스포츠토토의 첫 발행일과 관련된 퀴즈를 풀고 응모할 수 있다.

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정답자 중 추첨을 통해 총 2525명에게 벳머니 1만 원을 지급한다. 응모는 1인 1회 가능하다. 당첨자는 오는 11월 5일 발표할 예정이다. 지급된 벳머니는 투표권 구매에 사용할 수 있으며, 유효기간은 적립일로부터 7일이다. 기간 내 사용하지 않은 금액은 자동으로 소멸되며, 예치금이나 현금으로 전환할 수 없다.

한국스포츠레저 관계자는 "지난 25년간 스포츠토토에 보내주신 고객들의 관심과 성원에 감사드린다"라며 "앞으로도 고객들의 신뢰를 바탕으로 우리나라 체육 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다. 한편 이번 이벤트에 관한 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.