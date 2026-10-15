"빛나는 제주에서 함께 뛰는 대한민국!" 오상욱X황선우 AG스타 총출동 전국체전 16일 개막[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]제107회 전국체육대회(전국체전)가 16일 제주특별자치도에서 개막한다.

대한체육회가 주최하고 제주특별자치도·제주특별자치도교육청·제주특별자치도체육회가 주관하는 이번 전국체전은 16~22일 제주특별자치도 일원에서 개최된다. 제주에서 전국체전이 열리는 것은 2014년 제95회 대회 이후 12년 만이다.

'빛나는 제주에서 함께뛰는 대한민국!'이라는 슬로건 아래 열리는 이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단과 재외한인체육단체 선수단이 참가해 각 지역의 명예를 걸고 기량을 겨룬다. 총 3만599명의 선수단(선수 1만9576명, 임원 9468명, 재외선수단 1555명)이 50개 종목, 74개 경기장에서 열전을 펼칠 예정이다.

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특히 이번 대회에는 수영 황선우, 양궁 김우진, 펜싱 오상욱, 역도 박혜정, 육상 단거리의 나마디 조엘진·비웨사 다니엘 가사마 등 아시안게임 스타들이 총출동해 출전해 수준 높은 경기를 선보일 것으로 기대된다.

전국체전 개회식은 16일 오후 6시부터 제주월드컵경기장에서 열린다. 개회식은 '위대한 숨'을 주제로 결핍과 극복의 역사를 지나 공동체의 힘과 지혜를 바탕으로 하늘과 우주를 향해 나아가는 더 큰 도약의 의미를 담은 다양한 공연을 선보일 예정이다. 폐회식은 22일오후 5시 30분부터 제주월드컵경기장에서 열리며, 대회 종합 시상과 최우수선수(MVP) 시상 등을 통해 대장정을 마무리한다. 유승민 대한체육회장은 "전국체육대회는 100년이 넘는 역사 동안 대한민국 스포츠의 발전을 이끌고 수많은 국가대표 선수들을 배출해 온 우리나라 최대의 스포츠 축제"라면서 "12년 만에 다시 제주를 찾은 이번 대회가 전국의 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치고, 국민 모두가 스포츠를 통해 하나 되는 축제의 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

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한편 이번 전국체전 개·폐회식은 각각 KBS1TV와 KBS스포츠 유튜브를 통해 생중계된다. 또한 수영, 양궁, 육상, 펜싱 등 인기 종목을 포함한 39개 종목의 다양한 경기가 KBS1·2TV, KBSN, SOOP, 네이버 치지직 등을 통해 생중계 또는 녹화 중계될 예정이다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com