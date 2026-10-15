"장애X비장애인,모두의 서울 스포츠!" 서울시의회 문체위 황철규 위원장 등 서울어울림체육센터서 '아주 특별한' 현장 간담회

서울시의회 문화체육관광위원회 위원들이 지난 8일 서울어울림체육센터 개관식에 참석한 후 문체위 간담회를 열고 모두의 체육관을 위한 정책을 위해 머리를 맞댔다. 현장 방문 후 이상훈 의원 , 최원선 부위원장, 황철규 위원장, 오금란 의원, 윤선희 부위원장, 민경희 의원(왼쪽부터)가 파이팅을 외치고 있다. 사진제공=서울시의회

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[스포츠조선 전영지 기자]지난 8일 '서울어울림체육센터' 개관식 현장에서 서울특별시 의회 문화체육관광위원회(이하 문체위)가 주재한 아주 특별한 간담회가 열렸다.

서울시 노원구에 위치한 서울어울림체육센터는 서울시가 장애-비장애인 모두를 위해 설립한 서울 최초의 통합형 시립체육시설로 지하 2층∼지상 3층, 연면적 1만4827㎡ 규모, 32레인 규모의 국제 규격 볼링장, 장애인 전용 4개 레인을 포함한 10레인 규모의 수영장, 유아수영풀, 실내체육관, 다목적실, 체력단련장을 갖췄다. 장애-비장애인 모두를 위해 '배리어 프리(barreir free·장벽 없는)' 기준이 반영됐고 장애인 맞춤형 프로그램 26개, 통합 프로그램 71개가 운영된다. 제1수영장은 비장애인, 제2수영장은 장애인 중심으로 운영되고 뇌병변, 지적, 자폐, 청각 등 유형별 프로그램에 가족 어울림 프로그램도 진행된다. 볼링장도 장애인 전용 레인을 할당했다. 체육관 곳곳에 '이 공간은 장애인과 비장애인이 함께 이용하며 장애인의 실질적인 참여와 이용 권리를 보장하는 곳입니다'라는 배너가 세워졌다.

황철규 서울시의회 문화체육관광위원장이 8일 서울어울림체육센터 개관식 직후 문체위 간담회를 열고 현장 의견을 경청하고 있다. 사진제공=서울시의회

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이날 개관식 직후 현장에서 서울시 문체위 간담회가 소집됐다. 황철규 위원장(국민의힘) 등 위원들은 7~8일 임시회 폐회 기간에도 쉬지 않았다. 서울시 문화, 체육, 관광 시설을 직접 찾아 현장 점검 행보를 이어갔다. 이날 어울림체육센터에선 서울시 문체위원들의 남다른 장애 감수성이 감지됐다. '노원 지역구' 오금란 의원(더불어민주당)을 비롯 윤선희 부위원장(더불어민주당), 최원선 부위원장(국민의힘), 이상훈 의원(더불어민주당), 민경희 의원(국민의힘)이 장애인 접근성 증진 및 운영 체계 개선과 관련, 현장 의견을 청취하고 '모두의 스포츠'를 위한 정책 제언을 이어갔다. 서울장애인부모연대가 장애인 전용공간 복원, 프로그램 참여 확대를 요구하는 시위를 펼치다 시의원들의 중재로 집회를 중단한 장면도 인상적이었다. 오금란 의원은 "함께 땀 흘리는 일상의 작은 경험들이 쌓일 때, 우리는 서로를 특별한 타인이 아니라, 같이 살아가는 동등한 사회 구성원으로 자연스럽게 받아들일 수 있다"며 스포츠를 통한 '어울림'의 가치를 강조했다. "서울시의회 문체위원들이 센터에 지대한 관심을 갖고 있다. 실제 이용하는 장애인들의 요구가 잘 반영되는지 과정을 잘 살피겠다"고 약속했다.

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이상훈 위원은 점자 안내판 등 장애인 접근성을 '매의 눈'으로 살폈다. "시각장애인을 위한 온·오프라인 점자 안내가 제대로 갖춰지지 않았다. 조속히 보완돼야 한다. 운영위 성비 불균형도 신속히 개선해야 한다"는 의견을 냈다. 민경희 위원은 "서울어울림체육센터를 이용하는 비장애인 이용객을 대상으로 한 장애인식개선 활동과 교육 프로그램도 병행돼야 한다"고 제언했다.

황철규 문체위원장은 국제 규격 볼링장에서 장애인 프로그램 운영 현황, 수강 비용과 전용 레인, 휠체어 진입 가능 여부 등을 이용자 눈높이에서 꼼꼼히 살폈다. 황 위원장은 "서울어울림체육센터는 장애-비장애인, 서울시민 모두의 건강과 행복을 키우는 공간"이라면서 "이를 위해 서울시의회 문체위는 현장 방문에서 도출된 위원들의 지적사항과 제언이 향후 시설 운영 및 관련 정책에 충실히 반영될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어갈 것"이라는 강한 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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