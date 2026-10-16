"승률 98.3%" 세계 최강 안세영 또 이겼다! 2026년 58승1패 미친 페이스→9번째 금메달 향해 순항

South Korea's An Se-young gestures after defeating Japan's Akane Yamaguchi in the women's singles badminton final match at the Asian Games in Ichinomiya, Japan, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

South Korea's An Se-young celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 또 이겼다. 올 시즌 9번째 금메달을 향해 순항하고 있다.

안세영은 16일(이하 한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 방크 아레나에서 열린 리네 크리스토페르센(덴마크)과의 2026 덴마크 오픈 배드민턴 선수권대회(슈퍼 750) 여자 단식 16강전에서 게임 스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 이겼다.

'디펜딩 챔피언' 안세영은 2년 연속 우승을 노린다. 분위기는 최강이다. 안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8%) 등의 대기록을 세웠다. 올해도 상반기 동안 국제대회 7회 우승을 달성했다.

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South Korea's An Se-young gestures after her win against Japan's Akane Yamaguchi in the women's singles badminton final match at the Asian Games in Ichinomiya, Japan, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

South Korea's An Se-young celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during their women's singles semi-final match at the 2026 China Masters badminton tournament in Shenzhen, southern China's Guangdong province on September 5, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

변수는 있었다. 안세영은 지난 7월 일본오픈 32강전 중 왼발 부상으로 16강전을 기권했다. 과거에 종종 겪었던 근육 통증이 재발한 것이었다. 곧바로 열린 중국오픈도 건너 뛰었다. 부상이 재발했을 때만 해도 안세영의 폭풍질주가 흔들리는 게 아니냐는 우려의 시선도 있었다.

안세영은 안세영이었다. 그는 세계선수권대회, 중국마스터즈에서 연달아 우승컵을 거머쥐었다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에선 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 배드민턴이 1962년 자카르타 대회부터 아시안게임 정식 종목이 된 이후 여자 단식 2회 연속 정상에 오른 선수는 없었다. 이로써 안세영은 은메달을 차지했던 전영오픈을 제외하면, 출전한 8개 개인전 대회에서 모두 시상대 가장 높은 곳에 섰다.

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안세영은 덴마크 오픈에서도 압도적 힘을 발휘하고 있다. 그는 홈 이점을 살린 '덴마크 에이스' 크리스토페르센을 40분만에 제압하고 8강전에 올랐다. 다음 상대는 인도의 탄비 샤르마와 붙는다. 올 시즌 58승1패, 승률 98.3%라는 압도적 실력의 안세영이 또 하나의 우승컵을 향해 달려간다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com