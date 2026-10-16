"소방관X군인 제복입은 시민들의 헌신...재외동포 향한 약속" 제주전국체전 현장 찾은 이재명 대통령이 전한 아주 특별한 메시지

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]이재명 대통령이 제107회 전국체육대회(이하 전국체전) 개회식에 참석해 특별한 메시지를 전했다.

이 대통령은 16일 오후 제주월드컵경기장에서 열린 전국체전 개회식에 참석했다. 지난해에 이어 2년 연속 국내 최대 체육 이벤트를 현장에서 함께 하며 체육인들을 향한 마음을 전했다. 이 대통령은 전국 17개 시도, 재외동포 선수단이 입장하는 내내 김혜경 여사, 최휘영 문화체육관광부 장관, 유승민 대한체육회장과 나란히 서서 쉼없이 손을 흔들고 손하트를 날리며 열렬한 환영과 응원의 뜻을 표했다.

기념사하는 이재명 대통령

유승민 회장의 개회사 후 체육인들의 뜨거운 환호 속에 연단에 오른 이 대통령은 기념사에 앞서 이례적으로 원고 없이 작심한 메시지를 담담히 전했다. "여러분과 한자리에서 제주의 바람을 느낄 수 있어 참으로 기쁘다. 본격적인 인사 말씀을 드리기 전에 제주도민 여러분과 이 장면을 지켜보고 계신 대한민국 국민들에게 교감하고 싶은 이야기가 있다"며 입을 열었다.

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이어 이 대통령은 이날 부천 공장 화재 진압 도중 중경상을 입은 소방관들과 비무장지대(DMZ)에서 북한군 지뢰 폭발로 부상한 군인들을 언급했다. "우리는 대한민국이라고 하는 국가공동체 안에서 함께 살아가는 식구들이다. 우리 모두의 안전과 나라의 평화를 지키기 위해 우리 주변에 끊임없이 자신을 내던져가며 국민들의 생명과 안전 재산을 지키기 위해 헌신하는 사람들이 있다"고 했다. "군인, 경찰. 소방관 등 이 제복 입은 시민들의 희생과 헌신 덕에 우리는 지금 이 순간에도 행복한 시간을 보낼 수 있다"고 전제한 후 "안타깝게도 지금 이순간 화재를 진압하다 심정지 상태로 입원한 소방관이 있다. 부상 당한 소방관 역시 다수다"라고 말했다. "우리 국가 공동체가 평화롭고 안전하게 유지되기 위해선 누군가의 희생이 불가피하지만 그분들에 대한 우리의 예우와 보상이 그리 충분치 못한 것도 안타까운 우리의 현실"이라고 짚었다. "그분들이 우리 국민들의 생명, 안전을 위해 자신의 목숨을 던져가며 그렇게 헌신한 것에 비한다면 우리가 그분들께 천금을 준들 아깝겠나"라고 반문했다. 이어 전국체전 개막을 축하하기 위해 모인 제주도민, 체육인들에게 이렇게 제안했다. "이 자리에 함께 하신 여러분께서 지금 사경을 헤매고 있는 소방관, 부상 당한 소방관들이 조속히 쾌차할 수 있도록, 또 얼마 전 나라를 지키다 부상 당한 장병들에게도 쾌유하라고 같이 격려의 박수 보내주자!"고 제의했다. 대통령의 제안에 제주월드컵경기장엔 우레와 같은 박수가 쏟아졌다.

기념사하는 이재명 대통령

이어 이 대통령은 전국체전 참가를 위해 한국을 찾은 재외동포 선수단을 향해서도 의미 있는 메시지를 건넸다. "고국을 찾아주신 재외 한인단체 선수단 여러분을 진심으로 환영한다. 해외 순방 때마다 해외 거주하시는 재외국민 동포 여러분을 만난다. 아마도 이 자리에 참석한 선수단 중 그때 만난 분도 계실 것"이라고 했다. "대한민국의 국력이 이제 전세계의 부러움을 살 만큼 커진 재정 여력을 생각해, 체육대회를 위해 고국을 찾을 때 큰 부담이 생기지 않도록 대한체육회와 함께 적극 지원하겠다"고 약속했다. "대한민국은 위대한 나라이고 그 대한민국을 모국으로 둔 재외국민, 재외동포 여러분은 이 위대한 대하민국의 자부심을 갖고 계신다. 국내에 거주하는 대한 국민들처럼 차별없이 대한민국 국내 체육행사에 참여할 수 있도록 국민들께서도 각별히 관심을 가지고 함께해주실 것"이라고 덧붙였다.

국기에 경례하는 이재명 대통령

이재명 대통령이 16일 제주월드컵경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 개회식에서 기념사를 마친 후 허리를 깊이 숙여 인사하고 있다.

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이어 이 대통령은 스포츠의 매력과 가치를 설파하고 전국체전의 의미를 강조했다. "스포츠는 우리 삶을 건강하고 풍요롭게 만든다. 때로는 서로 생각이 다른 사람들을 하나로 이어주는 특별한 매력을 가지고 있다"면서 "얼마 전 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 우리 선수들은 마지막 순간까지 포기하지 않는 투혼을 보여줬다. 한계를 뛰어넘기 위해 최선을 다하는 모습은 지켜보는 우리 국민 모두에게 큰 감동과 용기를 줬다"고 되돌아봤다. "그 뜨거운 감동이 이제 제주에서 이어진다"면서 "전국체육대회는 100년이 넘는 세월 동안 대한민국 스포츠의 성장과 함께해 온 우리나라 최대의 종합체육대회다. 세대와 지역을 넘은 선수들이 한자리에 모여 정정당당하게 실력을 겨루고 우정을 나누며, 국민을 스포츠로 하나 되게 이끌어온 화합과 연대의 무대"라고 정의했다. "전국체육대회에서 시작된 그 수많은 도전들은 대한민국 스포츠를 성장시키는 원동력이었고, 우리 선수들이 더 큰 무대로 나아갈 수 있는 든든한 토대가 됐다"면서 "이번 대회에서도 치열하게 경쟁하고 뜨겁게 화합하며 스포츠가 가진 매력을 모두가 한껏 느끼길 바란다"고 격려했다.

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이어 이 대통령은 "우리 정부는 국민 누구나 일상에서 스포츠를 즐기고, 선수들이 더 좋은 환경에서 자신의 꿈을 키우며, 체육인들이 자긍심을 가지고 활동할 수 있도록 더욱 든든하게 지원하겠다"고 약속했다. "스포츠를 통해 지역에 새로운 활력을 더하고, 대한민국 스포츠가 세계를 향해 더 힘차게 나아갈 수 있도록 필요한 지원도 아끼지 않겠다"고 했다.

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이어 전국체전에 참가하는 모든 선수들을 향해 "오늘 이 무대의 주인공은 바로 여러분들이다. 승패를 넘어 서로를 존중하고 격려하며 여러분이 그동안 열심히 준비해온 기량을 마음껏 펼치시기 바란다"는 응원과 덕담으로 기념사를 마무리했다.

한편 대한체육회가 주최하고 제주특별자치도·제주특별자치도교육청·제주특별자치도체육회가 주관하는 이번 전국체전은 16~22일 제주특별자치도 일원에서 개최된다. 제주에서 전국체전이 열리는 것은 2014년 이후 12년 만이다. '빛나는 제주에서 함께뛰는 대한민국!'이라는 슬로건 아래 열리는 이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단과 재외한인체육단체 선수단이 참가해 각 지역의 명예를 걸고 기량을 겨룬다. 총 3만599명의 선수단(선수 1만9576명, 임원 9468명, 재외선수단 1555명)이 50개 종목, 74개 경기장에서 열전을 펼친다. 펜싱 오상욱, 수영 황선우, 양궁 김우진, 역도 박혜정, 육상 단거리의 나마디 조엘진·비웨사 다니엘 가사마 등 아시안게임 스타들이 총출동, 시도의 명예를 걸고 월드클래스의 기량을 선보인다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com