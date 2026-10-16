'어펜져스 끝판왕의 위엄!' 오상욱, 제주전국체전서도 대역전 드라마→개인전 2연패!

전국체전 펜싱 사브르 개인 결승

전국체전 펜싱 사브르 개인 결승

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[스포츠조선 전영지 기자]'어펜져스 끝판왕' 오상욱(대전광역시청)이 전국체전 피스트에서도 어김없이 압도적인 기량으로 고향 대전에 금메달을 안겼다.

오상욱은 제107회 전국체전 개막일인 16일 서귀포시 종합체육관에서 열린 펜싱 남자일반부 사브르 개인전 결승에서 하한솔(성남시청)을 12-0까지 압도했고 15-1로 승리했다. 아이치-나고야 아시아게임에서 기적의 역전승을 선보이며 개인-단체전 우승을 휩쓸었던 오상욱의 미친 기세는 서귀포 피스트에서도 그대로 이어졌다.

오상욱은 16강에서 2024년 체전 우승자, '어펜져스 절친 선배 ' 구본길(부산광역시청)과 접전 끝에 15-10으로 승리한 후 8강서 이한석(충남체육회)을 15대5로 제압했다. 준결승은 최대 고비였다. 다시 '어펜져스 절친 후배', 서로를 너무도 잘 하는 상대, 도경동(대구광역시청)을 마주했다. 2024년 파리올림픽 3연패, 아이치-나고야 아시안게임 단체전 4연패 금메달을 합작한 도경동과 초접전을 펼쳤다. 도경동에게 초반 0-5까지 밀리며 고전했지만 아시안게임에서 보여준 미친 뒷심은 이번에도 같았다. 11-13에서 연속 3득점하며 14-13, 역전에 성공하더니 14-14에서 기어이 마지막 한 점을 베어내며 15-14, 한끗 차로 결승에 올랐다. '어펜져스' 선후배를 모두 넘은 후 결승전을 오히려 여유로웠다. 지난해에 이은 개인전 2연패, 일반부 통산 7번째 개인전 우승을 달성했다.

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아시안게임 여자 사브르 단체전 금메달을 이끈 '막내 에이스' 전하영(서울특별시청)은 결승에서 최지영(익산시청)을 15대13으로 꺾고 2년 만에 전국체전 개인전 정상에 올랐다. 아시안게임 여자 에페 개인전 금메달리스트 '에페 여제' 송세라(부산광역시청)는 준결승에서 또 한 명의 '월드클래스' 선배 최인정(강원도청)에게 8대15로 패해 동메달을 획득했다. 국제펜싱연맹(FIE) 명예의 전당에도 이름을 올린 '원조 에페여제' 최인정은 결승에서 국대 후배 임태희(계룡시청)를 꺾고 '클래스가 영원하다'는 걸 다시금 입증했다. 남자 에페 개인전에선 정병찬(익산시청), 남자 플뢰레 개인전에선 김시우(호원대), 여자 플뢰레 개인전에서 '아시안게임 개인-단체전 은메달리스트' 박지희(서울특별시청)가 각각 우승했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com