슈퍼레이스 최종전 24~25일 개최…남은 챔피언 경쟁도 막판 승부

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'2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십'이 오는 24~25일 양일간 최종전 '골든 모먼츠(GOLDEN MOMENTS)'를 개최한다. 이번 최종전은 이틀 모두 예선과 결승을 진행하는 더블라운드 방식으로 열려 시즌 마지막 레이스를 두 차례 즐길 수 있다.

최고 클래스인 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서는 이창욱(금호 SLM)이 지난 라운드에서 일찌감치 챔피언을 확정했다. 하지만 시즌 경쟁이 끝난 것은 아니다. 드라이버 챔피언이 결정된 가운데 황진우, 이정우, 장현진 등이 펼칠 2~4위의 최종 순위 경쟁이 남아 있어 마지막 두 차례 레이스에서도 치열한 승부가 예상된다. GT4 클래스 김한이(브랜뉴레이싱)와 금호 M 클래스 김현수(CS레이싱)도 시즌 정상에 올랐다.

아직 주인을 가리지 못한 타이틀도 남아 있다. 서킷스토리 아카데미 GTA·GTB와 알핀, 프리우스 PHEV 등에서는 최종전 결과에 따라 챔피언이 결정된다. 이미 우승자가 나온 클래스와 달리 남은 타이틀 경쟁은 시즌 마지막까지 긴장감을 이어갈 전망이다.

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경기장에서는 레이스 외에도 다양한 이벤트가 진행된다. 인터넷 방송인 감스트와 기래민은 'SOOP X 슈퍼레이스 탐방대'를 콘셉트로 현장을 찾아 팬들과 소통하고 레이스 현장을 생중계한다.

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패독클럽 VIP 라운지에서는 스타 셰프 정지선의 특별 만찬도 선보인다. 최근 대만에서 활발하게 활동해 온 정 셰프는 대만식 메뉴를 준비했으며, 별도의 비밀 메뉴도 선보일 예정이라고 밝혔다. 레이싱 시뮬레이터 체험과 푸드트럭, 브랜드 홍보관 등 일반 관람객을 위한 프로그램도 운영된다.

시즌의 대미를 장식하는 이번 대회는 남은 클래스의 챔피언이 결정되는 마지막 승부의 무대다. 양일 모두 예선과 결승이 열리는 만큼 하루만 방문해도 레이스의 전 과정을 볼 수 있다는 점도 특징이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com