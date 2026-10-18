'야마구치 오열각' 빈틈이 안보인다! '6승1패+승률 98.4%' 안세영, 덴마크오픈 4강서 '전 세계랭킹 1위' 오쿠하라 36분만에 셧아웃...결승서 야마구치와 리턴매치

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[스포츠조선 박찬준 기자]적수가 없다.

'여제' 안세영이 또 하나의 트로피에 성큼 다가섰다. 안세영은 17일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크 오픈(슈퍼 750) 여자단식 준결승에서 일본의 오쿠하라 노조미를 36분 만에 게임스코어 2대0(21-16 21-8)으로 제압하고 결승에 올랐다.

파죽지세라는 말로도 부족하다. 32강에서 우크라이나의 폴리나 부흐로바를 2대0으로 꺾은 안세영은 16강에서 홈어드밴티지를 등에 업은 라인 크로스토페르센을 역시 2대0으로 제압했다. 8강에서 인도의 탄비 샤르마에 2대0으로 승리한 안세영은 전 세계랭킹 1위였던 오쿠하라를 맞아 상대를 유린하다시피 몰아붙이며 완승을 따냈다.

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1게임 초반 팽팽하기도 했지만, 이후 압도적인 기세로 상대를 몰아붙인 안세영은 2게임에서는 질린 상대에 단 8점만을 내주며 경기를 마무리했다. 안세영은 오쿠하라전 상대전적에서 6전승을 달렸다. 특히 최근 4번 맞대결의 게임스코어가 모두 2대0일 정도로 일방적이었다.

안세영은 덴마크 오픈에서도 어마어마한 기세를 이어가고 있다. 단 한 세트도 내주지 않은 안세영은 올 시즌 60승1패, 승률 98.4%라는 경이적인 기록을 이어가고 있다. 특히 지난 전영오픈에서 왕즈이에 패한 이래 44연승을 기록 중이다. 안세영이 이번 대회 결승전에서 승리할 경우 시즌 9번째 우승을 차지하게 된다. 지난해 무려 11승을 거두며 모모타 겐토(일본)가 보유했던 남녀 통합 단일 시즌 최다승 타이기록을 쓴 안세영은 올 시즌 경신에 도전한다.

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안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 통해 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)' 반열에 올랐다. 대회 기록을 보면 입이 다물어지지 않을 정도다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만났지만, 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 경기당 평균 실점은 8.9점, 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패는 당연한 결과였다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다.

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안세영은 최근 세계배드민턴연맹(BWF)이 발표한 세계 랭킹에서 1위를 굳건히 지켰다. 안세영은 무려 104주 동안 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

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관건온 2위와의 격차였다. 공개된 지표에서 안세영은 아시안게임 여자 단식 우승에 따른 랭킹포인트 1000점을 추가로 누적해 기존 12만1287점에서 12만2287점이 됐다. 이는 지난 8월 세계선수권 우승으로 12만1287점으로 본인이 갖고 있던 단식 역대 최고점 기록을 경신했다. 10만3989점으로 세계랭킹 2위에 오른 왕즈이아의 격차는 무려 1만8298점으로 벌어졌다.

안세영의 질주는 놀라울 정도다. 배드민턴 랭크스의 기록을 보면 트렌딩 플레이어(Trending Players) 랭킹에서도 연속 1위를 사수한 것으로 나타났다. 트렌딩 플레이어는 '배드민턴랭크스' 이용자들이 가장 많이 검색하고 관심을 보인 선수들의 실시간 인기 순위를 의미한다. 사이트 검색량과 조회 트래픽을 기반으로 집계한 수치를 '서치히트(Search Heat)' 점수로 환산해 순위를 매기는데, 안세영은 2658점으로 1위에 올랐다. 2위는 중국의 최고 레전드 린단으로 1391점이다.

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안세영은 'GOAT 랭킹'에서도 수지 수산티(831점)에 이어 809점으로 2위에 올라 있다. 가시권에 둔 모습이다.

안세영은 아시안게임 결승에서 맞붙었던 야마구치 아카네와 결승에서 만난다. 야마구치는 안세영에 최근 9전패를 기록 중이다. 야마구치는 아시안게임 후 "9연패에 대해 선수로서 '어쩔 수 없다'고만 말하고 있을 수는 없지만, 지금으로서는 어쩔 수 없다고 밖에 말할 수 없는 것 같다. 앞으로 여러 플랜을 세우고 준비해 나갈 생각"라고 했다. 야마구치는 안세영에 대해 모든 면에서 뛰어난 선수라고 했다. 그는 "모든 면이다. 랠리 능력과 수비력은 그 중에서 가장 뛰어나다. 키도 있어서 최근에는 공격력에서는 날카로운 샷을 구사하고 있다. 어디에서도 득점할 수 있지만, 어떤 상황에서도 점수를 주지 않는다. 모든 면에서 대단하다"고 했다.

과연 안세영이 야마구치에 또 한번의 벽을 느끼게 할지 관심사다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com