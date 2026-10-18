中 경악! '세계 1위' 승률 98.4% 안세영, 7연속 우승→덴마크 오프 2연패 도전…'9연승' 日 야마구치와 파이널 격돌

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)의 페이스에 중국도 깜짝 놀랐다.

안세영은 18일 오후 7시50분(이하 한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 방크 아레나에서 야마구치 아카네(일본)와 2026년 덴마크 오픈 배드민턴 선수권대회(슈퍼 750) 여자 단식 결승전을 치른다. 그는 올 시즌 개인전 9번째 우승컵을 정조준한다.

압도적 기세다. 안세영은 이번 대회 32강부터 이번 4강전까지 모든 경기를 40분 이내에 마무리했다. 게임 스코어 2대0 완승. 그야말로 '퍼펙트 게임'을 이어나가고 있다. 이로써 안세영은 올해 출전한 61경기에서 60승 1패를 기록, 승률 98.4%를 기록하며 세계 1위 자리를 굳게 지키고 있다. 은메달을 차지했던 전영오픈을 제외하면 올 시즌 나선 8개 개인전 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다.

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중국의 '넷이즈'는 18일 '여자 단식 세계 랭킹 1위인 안세영은 7개 대회 연속 우승에 도전한다. 결승에선 야마구치에 다시 한번 붙는다. 디펜딩 챔피언인 안세영은 올 시즌 압도적 기량을 선보이고 있다. 올시즌 그의 유일한 패배는 전영오픈 결승전이었다. 그는 이미 여러 차례 트로피를 들어 올렸다. 현재 6개 대회 연속 우승을 달리고 있다. 그는 이번 대회에서 7연속 우승과 함께 덴마크 오픈 2연패를 노린다'고 보도했다.

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파이널 상대는 야마구치다. '리턴매치'다. 둘은 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 격돌했다. 단체전과 개인전에서 두 차례 붙어 안세영이 모두 이겼다. 단체 4강전에선 나란히 1단식 주자로 나서 대결했다. 안세영이 한수 위 기량을 발휘했다. 그는 게임스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다. 개인 결승전에선 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 이날 승리로 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 야마구치를 상대로 9연승을 질주했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com