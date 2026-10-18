베트맨 6차 '온라인 도박중독 예방 캠페인' 25일까지 진행…선별검사 및 이용자 행동강령 서약, 250명 추첨 경품도 제공

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국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 오는 25일까지 2026년 6차 '온라인 도박중독 예방 캠페인'을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 지난 12일부터 시작됐다.

한국도박문제예방치유원과 연계해 진행하는 이번 캠페인은 '도박중독, 제대로 알고 더 늦기 전에 예방해요!'를 주제로 도박중독에 대한 경각심을 높이는 한편, 고객의 과몰입을 예방하고 건전한 스포츠토토 이용 문화를 조성하기 위해 기획됐다.

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베트맨 내 이벤트 페이지에서 한국도박문제예방치유원의 도박문제 선별검사(CPGI)를 진행한 뒤, 검사 결과를 제출하고 이용자 행동강령에 서약하는 방식으로 참여할 수 있다.

도박문제 선별검사는 간단한 설문을 통해 자신의 과몰입 상태를 점검하는 검사다. 이용자 행동강령에는 구매한도 준수와 과몰입 예방, 미성년자 참여 금지, 불법스포츠도박 근절 등 건전한 이용을 위한 실천 사항이 담겨 있다. 캠페인 페이지에서는 도박중독 예방 영상도 함께 확인할 수 있다.

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선별검사 결과 제출과 서약을 모두 완료한 고객 중 추첨을 통해 배달의민족 3만원권(30명)과 투썸플레이스 1만원권(220명) 등 총 250명에게 경품을 제공할 예정이다.

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이와 함께 캠페인 페이지에서는 도박문제 예방과 치유, 재활을 지원하는 한국도박문제예방치유원의 상담 서비스도 안내하고 있다. 도박문제로 상담이 필요한 경우, 전화상담(헬프라인 1336)과 문자상담(#1336), 카카오톡 상담(챗봇) 등을 이용하면 된다.

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이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "스스로 과몰입 여부를 판단하기 어려운 만큼, 이번 선별검사가 자신의 이용 상태를 확인하는 계기가 되길 바란다"며 "검사 결과 과몰입이 우려된다면 다양한 상담 서비스를 통해 도움을 받기 바란다"고 전했다.

한편, 이번 캠페인의 당첨자는 오는 28일 발표되며, 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com