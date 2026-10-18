'미녀스타' 정수빈 또 우승? 프로당구 5차 투어 'NH농협카드 챔피언십' 대진표 발표

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[스포츠조선 박찬준 기자]'미녀 스타' 정수빈(NH농협카드)이 또 한번 웃을까.

프로당구협회(PBA·총재 윤영달)는 18일부터 26일까지 9일간 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열리는 프로당구 2026-27시즌 5차 투어 '지금 잘 사는 방법 zgm NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십'을 개최한다.

직전 투어에서 우승하며 최고의 주가를 달리고 있는 정수빈은 128강 첫 경기를 19일 오후 1시20분 Q라운드 통과 26위 선수와 가진다. 3차 투어 우승자 박정현(하림)은 19일 오후 12시10분 Q라운드 통과 26위와 128강 대결을 갖는다.

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통산 20승에 다시 도전하는 김가영(하나카드)은 18일 오후 4시20분 Q라운드 통과 32위와 맞대결을 하며, '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 18일 오후 7시50분 Q라운드 통과 29위 선수를 상대로 부활을 다짐한다.

PBA에서는 베트남 돌풍이 이어질지 관심이 집중되고 있다. 3차 투어(에스와이 챔피언십)에선 응우옌쩐타인타오(이상 T.응우옌), 4차 투어(크라운해태 챔피언십)에선 응우옌꾸옥응우옌(하나카드, 이상 Q.응우옌)이 PBA 투어를 우승, 베트남 선수가 2연속 우승을 차지했다. 2차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 준우승을 차지한 응오딘나이(휴온스)까지 최근 베트남 선수들의 활약상이 도드라진다.

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직전 투어 우승자 Q.응우옌은 21일 오후 6시 와일드카드로 출전하는 이용재와 맞대결을 가진다. 3차 투어 우승자 T.응우옌은 21일 오후 3시30분 김정호와 128강에서 맞붙으며, 응오는 20일 오후 3시30분 임택동과 대결한다. 베트남 선수로 최초로 PBA 우승을 차지한 마민껌(NH농협카드)은 20일 오후 1시 정해창과 격돌한다.

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국내 선수들도 이번 대회에서 부활을 다짐한다. '국내 대표 강자' 조재호(NH농협카드)는 21일 오후 11시 김태호와, 강동궁은 20일 오후 11시 문호범과 격돌한다. '승부사' 최성원(휴온스)은 21일 오후 6시 조병찬과 128강에서 맞붙으며, 김영원은 20일 오후 6시 차광수와 첫 대결을 펼친다.

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이외에도 '스페인 전설' 다니엘 산체스(웰컴저축은행)는 21일 오후 11시에 박남수와, 직전 투어 준우승자 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)는 21일 오후 1시에 이찬형과 대결한다.

'지금 잘 사는 방법 zgm NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십'은 18일 오전 11시 Q라운드를 시작으로 오후 4시20분부터 LPBA 128강 1일차 일정이 진행된다. 5일 오전 11시부터 LPBA 128강전 2일차 일정이 이어서 진행되며, 5일 오후 3시30분부터 LPBA 64강이 열린다.

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대회는 20일 오후 12시30분 대회 개막식을 시작으로 본격적인 대회 일정에 돌입한다. 25일 오후 10시에는 LPBA 결승전이, 대회 최종일인 26일 오후 9시에는 우승 상금 1억원이 걸린 PBA 결승전으로 대회가 마무리된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com