‘장애인 사격 간판’ 박진호 “금메달 부담보다 후배들과 함께 포디엄”…베테랑의 여유로 첫 금메달 도전

한국 장애인 사격의 간판 박진호가 18일 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 출전을 앞두고 각오를 밝히고 있다. 사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단] 한국 장애인 사격의 간판 박진호(49·강릉시청)가 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 한국 대표팀 첫 금메달에 도전한다. 컨디션이 썩 좋지 않은 상황에서도 한 발 한 발에 집중해 한국 사격의 경쟁력을 보여주겠다는 출사표를 밝혔다.

박진호는 19일 일본 아이치현에서 열리는 사격 남자 R1 10ｍ 공기소총 입사에 출전한다. 한국 선수단의 대회 첫 금메달 후보로 꼽히지만, 정작 본인은 메달 색깔에 대한 부담을 내려놓았다. 같은 종목에 출전하는 후배 이장호(청주시청), 김수완(경기도장애인체육회)과 함께 포디엄에 오르는 것이 가장 큰 바람이라고 했다.

박진호는 18일 인터뷰에서 "제가 꼭 금메달을 따야 한다고 생각하지 않으려고 한다"며 "저와 후배들이 1·2·3위에 함께 들어가는 게 가장 좋다"고 말했다.

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박진호는 이번 대회에서 자신보다 한국 대표팀과 후배들을 먼저 생각했다. 2028 로스앤젤레스 패럴림픽 출전권을 더 확보하는 데 힘을 보태고 싶다고 했다. 이미 자신이 출전할 종목의 쿼터를 확보한 상태에서 이번 대회 우승으로 한국의 출전 쿼터를 더 늘리고 싶다고 했다.

그는 "우리나라가 아직 출전 쿼터를 많이 확보하지 못했다"며 "후배들이 더 잘해줬으면 좋겠다. 세 명이 함께 태극기를 올리면 쿼터도 자연스럽게 더 늘어날 것"이라고 말했다. 개인의 메달에만 머물지 않고 한국 사격의 다음 세대가 더 큰 무대에 설 수 있도록 돕겠다는 뜻이다.

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박진호는 올해 쉴 틈 없는 일정을 소화했다. 4월부터 국내 대회와 대표 선발전, 세계선수권 등을 연이어 치르면서 체력적인 부담이 쌓였다. 지난달 창원에서 열린 세계장애인사격선수권대회에서는 남자 50ｍ 소총 3자세 결선에서 354.7점을 쏴 세계기록으로 우승했다. 당시 왼쪽 어깨 상태가 좋지 않아 훈련량을 줄이고 치료를 병행한 끝에 거둔 성과였다.

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박진호는 "올해 시합이 워낙 많았다. 4월부터 열몇 개 대회를 계속 치르다 보니 체력적으로 힘든 면이 있었다"며 "이번에는 컨디션을 끌어올리는 데 집중했다"고 설명했다. 경기 준비에서 가장 중요하게 생각하는 원칙은 단순하다. 결선 24발을 한꺼번에 생각하기보다 지금 쏘는 한 발에 집중하는 것이다. 박진호는 "24발 결선이지만 결국 한 발 한 발이 쌓여 24발이 되는 것"이라며 "한 발에 얼마나 집중하느냐에 따라 결과가 정해진다. 최선을 다할 생각"이라고 담담히 말했다.

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박진호는 2014 인천 아시안패러게임에서 금메달 3개를 따냈고, 2020 도쿄 패럴림픽에서 은메달과 동메달을 획득했다. 2024 파리 패럴림픽에서는 남자 10ｍ 공기소총 입사와 50ｍ 소총 3자세에서 우승해 2관왕에 올랐다. 지난달 세계선수권에서도 세계기록을 세우며 금메달 3개를 따내며 최고의 기량을 입증했다.

이번 대회에는 경기 전 인터뷰를 하지 않는다는 자신만의 징크스도 깨고 나섰다. 박진호는 "사전 인터뷰를 한 대회에서는 거의 다 경기를 망쳤다"며 웃은 뒤 "징크스도 깨라고 있는 것 아니겠나. 이번에는 한번 깨보도록 노력하겠다"며 첫 금메달에 대한 도전 의지를 말했다.

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세계 무대에서 숱한 우승을 경험한 베테랑은 내일도 익숙한 방식대로 사대에 선다. 최상의 컨디션은 아니더라도 한 발 한 발에 집중하며 한국 사격의 더 큰 무대를 향해 조준한다.나고야=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com