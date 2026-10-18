'안세영 구금(九金)됐다' 덴마크오픈 2연패+시즌 9회 우승 달성…日 야마구치 또 제물로 연속 2연패 달성, 시즌 61승(1패) 경이적 승률

2025년 덴마크오픈 우승 당시 안세영. 사진제공=대한배드민턴협회

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[스포츠조선 최만식 기자] '셔틀콕 여제' 안세영(24·삼성생명)이 한국 역대 최초로 덴마크오픈 2연패를 달성했다.

세계랭킹 1위 안세영은 18일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크오픈(슈퍼 750) 여자단식 결승서 일본의 야마구치 아카네(세계 3위)를 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18) 역전승으로 따돌리고 정상에 올랐다.

지난해에 이어 대회 2연패다. 올 시즌 통틀어 9번째 금메달(단체전 포함 11회)이고 세계개인배드민턴선수권대회(8월), 중국마스터즈(슈퍼 750), 아이치-나고야 아시안게임(9월)에 이어 국제대회 4회 연속 우승이다.

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올 시즌 국제대회 개인전에 11차례 출전한 안세영은 왕즈이(중국)에 패해 준우승했던 전영오픈(3월), 16강에서 기권했던 일본오픈(7월)을 제외하고 모두 정상에 올랐다.

이번 대회 우승으로 그만의 독보적인 기록 행진도 업그레이드됐다. 올 시즌 현재까지 61승1패, 승률 98.4%라는 경이적인 기록을 이어가고 있다. 전영오픈에서 왕즈이에 패한 이후 45연승으로 늘렸다. 지난해 무려 11승을 거두며 모모타 겐토(일본·2019년)가 보유했던 남녀 통합 단일시즌 최다승 타이기록을 쓴 안세영은 3회 우승을 추가하면 세계 신기록을 작성하게 된다.

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안세영은 아이치-나고야 아시안게임을 통해 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)' 반열에 올랐다. 대회 기록을 보면 경이롭다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만났지만, 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 경기당 평균 실점은 8.9점, 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 아시안게임 역사상 첫 여자단식 2연패는 당연한 결과였다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다. 안세영은 최근 무려 104주 동안 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

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이날 결승전도 안세영에겐 기분좋은 '리턴매치'였다. 야마구치는 직전에 열린 아시안게임에서 금메달 제물이었다. 사상 첫 대기록(여자단식 2연패) 달성의 여운이 채 가시지 않기도 했지만, 야마구치와의 맞대결은 유독 자신감이 넘친다.

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안세영은 이번 대회 이전까지 야마구치와의 맞대결 9연승을 달리는 중이었다. 지난해 9월 수원 빅터코리아오픈 결승에서 패한 뒤엔 패배가 없다. 이 가운데 아시안게임 포함, 4차례 맞대결은 결승전이었다.

Akane Yamaguchi from Japan celebrates wining against Pornpawee Chochuwong from Thailand (unseen) in the women's singles quarterfinal at the Denmark Open in badminton at SJF Bank Arena in Odense on October 16, 2026. (Photo by Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

이처럼 '이기는데 익숙한' 안세영은 위기에도 놀라운 극복력을 선보였다. 1게임 듀스 접전 끝에 21-23으로 먼저 내주면서 불안하게 출발했다. 2게임 들어서도 안세영은 한동안 끌려갔다.

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야마구치의 수비 리턴과 샷에는 운이 따르는 가운데 안세영은 특유의 수비력과 하프 스매시를 회복하지 못했다. 하지만 13-13 이후 뒤늦게 제 페이스를 찾은 듯 무섭게 달아났다. 무려 6연속 득점을 하며 18-13까지 달아났고 여유롭게 21-14로 균형을 맞췄다.

3게임에서 안세영은 또 위기를 맞았다. 2-5 상황에서 수비하던 중 오른발이 미끄러진 뒤 아킬레스건 통증을 호소, 경기가 잠깐 중단되기도 했다. 3-9까지 벌어졌다. 하지만 위기는 안세영을 또 강하게 자극했다. 5-11로 인터벌에 들어가 잠시 숨을 고른 안세영은 매섭게 추격했다. 인터벌 이후 1실점에 그치는 대신 놀라운 연속 득점 행진을 거듭하며 13-12, 역전에 성공했다.

이후 안세영은 거칠게 없는 절대 세계 1위다웠다. 극적으로 잡은 승기에 안세영은 상대의 간헐적인 추격에도 크게 흔들리지 않았다. 17-15에서 다시 연속 득점을 가동하며 특유의 포효로 대미를 장식했다. 대한민국 최초의 덴마크오픈 2연패 달성 기록은 보너스였다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com