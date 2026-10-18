링에 수건 던졌더니 걷어찬 심판…英 복싱 황당 장면, 그런데 규정 어긴게 아니다?

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 코너에서 링으로 수건을 던졌는데, 심판은 이를 받아들이지 않고 심지어 링 밖으로 걷어냈다.

영국 프로복싱에서 나온 보기 드문 장면에 관심이 쏠린다. 영국 데일리메일은 18일(한국시각) '런던 O2 아레나에서 열린 헤비급 경기에서 심판 에이미 푸가 선수 측의 두 차례 기권 시도를 받아들이지 않아 논란이 일고 있다'고 전했다.

해당 상황은 아담 올라니얀(아일랜드)-댄 가버(영국)전에서 발생했다. 이 경기는 대니얼 뒤부아-파비오 워들리 간의 세계복싱기구(WBO) 헤비급 타이틀전의 언더카드로 치러졌다. 올라니얀이 2라운드 시작 직후 가버에게 강펀치를 꽂아넣었다. 가버는 일어났지만 코너에서 수건을 링으로 던졌다. 이대로 경기를 마치고 싶다는 의사를 표현한 것. 그런데 푸 심판은 가버의 의지를 확인하자, 수건을 링 밖으로 걷어내고 경기를 재개했다.

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가버는 몇 초 뒤 올라니얀의 펀치에 또 다운됐다. 가버 측 코너에서는 다시 수건을 던졌지만, 푸 심판은 경기 중단 대신 카운트를 진행했고, 그의 상태를 확인한 뒤에야 TKO를 선언했다.

푸 심판의 판정은 경기 후 논란이 됐다. 중계 영상에서 푸 심판이 수건을 두 번이나 걷어내고, 가버가 경기 후 링 옆에서 산소 공급을 받는 모습이 포착되자 선수 안전을 고려하지 않았다는 비난이 이어지고 있다.

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그런데 푸 심판의 판단은 규정에 어긋나지 않았다. 데일리메일은 '수건을 던졌다고 해서 반드시 경기가 중단되는 것은 아니다'라며 '영국복싱관리위원회(BBBofC) 규정 3조 43항에 따르면 선수를 기권시킬 책임은 매니저 또는 수석 세컨드에게 있지만, 라운드 진행 중에는 기권 의사를 표시해서는 안 된다. 경기를 중단할 권한은 심판에게 있다. 따라서 수건 투척을 받아들이지 않은 행위만으로 규정 위반이라고 단정할 수는 없다'고 전했다. 다만 코너가 두 번이나 수건을 던지며 경기를 포기하겠다는 의사를 드러냈음에도 선수 안전을 고려하지 않고 추가 공격에 노출시켰다는 게 비난의 요지다.

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대만 출신인 푸는 영국 최초의 여성 프로복싱 심판이다. 2024년 3월 영국에서 처음 프로 경기를 맡았고, 지난해에는 올렉산드르 우식-뒤부아전 언더카드에도 참여했다.

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가버는 경기 후 SNS를 통해 은퇴 가능성을 시사했다. 다만 푸 심판에 대한 비난은 없었다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com