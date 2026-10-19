충격 '오피셜' 공식발표, "부상인데 왜 이렇게 잘하나" 안세영 또 새 역사 썼다, 日 에이스 박살내고 우승→여자 단식 최다 우승 신기록

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영이 다시 한번 역사를 썼다.

안세영은 18일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크오픈(슈퍼 750) 여자단식 결승서 일본의 야마구치 아카네(세계 3위)를 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18)로 제압하고 우승을 차지했다.

안세영은 이번 시즌에만 무려 9번째 우승, 세계개인배드민턴선수권대회(8월), 중국마스터즈(슈퍼 750), 아이치-나고야 아시안게임(9월)에 이어 국제대회 4회 연속 정상에 올랐다. 올 시즌 국제대회 개인전에 11차례 출전한 안세영은 3월 전영오픈에서 왕즈이에 패한 것을 제외하면 올해 패배가 없다. 일본 오픈은 16강에서 기권했다. 61승 1패, 승률 98.4%라는 경이로운 기록을 이어가고 있다.

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결승전 상대는 야마구치였다. 야마구치는 앞서 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 안세영의 금메달 제물이었다. 두 대회 연속 결승에서 마주했다. 안세영은 이번 승리로 야마구치 상대 10연승을 질주했다.

1게임은 야마구치가 듀스까지 가는 접전 끝에 21-23으로 승리했다. 하지만 안세영은 2세트부터 반전을 만들었다. 13-13 이후 페이스를 찾으며 순식간에 경기를 뒤집었다. 안세영은 이후 21-14로 야마구치를 압도하기 시작했다.

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3세트에서는 부상 문제가 터졌다. 수비하던 중 오른발이 미끄러진 뒤 아킬레스건 통증을 호소, 경기가 잠깐 중단됐다. 이후 점수는 3-9까지 벌어졌으나, 안세영은 위기에서 더 강한 선수였다. 인터벌 이후 1실점에 그치는 대신 놀라운 연속 득점 행진을 거듭하며 13-12로 경기를 뒤집었다. 이후 연속 득점을 뽑아낸 안세영은 21-18로 야마구치를 꺾으며 우승을 차지했다. 일본 팬들은 경기 후 부상에도 야마구치를 꺾은 안세영에 대해 "부상인데 어떻게 잘 하고 있나"라며 감탄하기도 했다.

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사진=BWF SNS 캡처

BWF는 공식 SNS 계정을 통해 '안세영, 역대 최고다'라며 안세영의 우승 기록을 공식 발표했다. 국제대회에서 47번째 우승, 레전드인 수산티가 갖고 있던 46회 우승 기록을 뛰어넘어 여자 단식 역사상 최다 우승 기록을 세웠음을 알렸다.

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한편 안세영은 계속해서 우승 도전을 이어간다. 20일 파리에서 개막하는 프랑스 오픈(슈퍼 750)에 출전해 우승 트로피 추가에 나선다. 얼마나 더 많은 트로피를 올 시즌에 추가할지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com