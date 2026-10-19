'61승1패+45연승' 부상도 안세영을 막을 수 없다! '무적' 안세영, 야마구치와 리턴매치에서 2-1 대역전승...덴마크오픈 2연패+시즌 9번째 우승!

2025년 덴마크오픈 우승 당시 안세영. 사진제공=대한배드민턴협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]'여제' 안세영이 또 하나의 트로피를 추가했다.

안세영은 19일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크 오픈(슈퍼 750) 여자단식 준결승에서 일본의 야마구치 아카네(세계 3위)에 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18) 역전승을 거두고 우승을 차지했다. 안세영은 지난해에 이어 대회 2연패에 성공했다. 덴마크 오픈 2연패에 성공한 한국 선수는 안세영이 최초다.

파죽지세라는 말로도 부족하다. 32강에서 우크라이나의 폴리나 부흐로바를 2대0으로 꺾은 안세영은 16강에서 홈어드밴티지를 등에 업은 라인 크로스토페르센을 역시 2대0으로 제압했다. 8강에서 인도의 탄비 샤르마에 2대0으로 승리한 안세영은 전 세계랭킹 1위였던 오쿠하라를 맞아 상대를 유린하다시피 몰아붙이며 완승을 따냈다.

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1게임 초반 팽팽하기도 했지만, 이후 압도적인 기세로 상대를 몰아붙인 안세영은 2게임에서는 질린 상대에 단 8점만을 내주며 경기를 마무리했다. 안세영은 오쿠하라전 상대전적에서 6전승을 달렸다. 특히 최근 4번 맞대결의 게임스코어가 모두 2대0일 정도로 일방적이었다.

결승 상대는 야마구치. 안세영은 아시안게임 결승에서 맞붙었던 야마구치와 리턴매치를 치렀다. 안세영은 야마구치에 절대 강세를 보였다. 이 경기 전까지 9연승 중이었다.

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야마구치는 아시안게임 후 "9연패에 대해 선수로서 '어쩔 수 없다'고만 말하고 있을 수는 없지만, 지금으로서는 어쩔 수 없다고 밖에 말할 수 없는 것 같다. 앞으로 여러 플랜을 세우고 준비해 나갈 생각"라고 했다. 야마구치는 안세영에 대해 모든 면에서 뛰어난 선수라고 했다. 그는 "모든 면이다. 랠리 능력과 수비력은 그 중에서 가장 뛰어나다. 키도 있어서 최근에는 공격력에서는 날카로운 샷을 구사하고 있다. 어디에서도 득점할 수 있지만, 어떤 상황에서도 점수를 주지 않는다. 모든 면에서 대단하다"고 했다.

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하지만 포기는 없었다. 야마구치는 "9연패 초반에는 '차이가 벌어진건가', '앞으로 어떻게 해도 안되는건가'라고 느낄 정도였다. 최근에는 공격적인 부분에서 돌파구를 찾을 수 있는 전개가 늘어났다. 더욱 세밀하게 다듬겠다"고 했다.

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실제 1게임은 야마구치가 가져갔다. 듀스 접전이 이어졌지만, 안세영은 21-23으로 1게임을 먼저 내주면서 불안하게 출발했다. 2게임 들어서도 안세영은 한동안 상대에 끌려갔다. 하지만 13-13 이후 뒤늦게 제 페이스를 찾은 듯 무섭게 달아났다. 무려 6연속 득점을 하며 18-13까지 달아나며 2게임을 차지했다.

3게임에서 안세영은 또 한번의 위기를 맞았다. 2-5 상황에서 수비하던 중 오른발이 미끄러졌다. 안세영은 아킬레스건 통증을 호소했고, 경기가 잠깐 중단되기도 했다. 스코어는 3-9까지 벌어졌다. 하지만 안세영은 강했다. 5-11로 인터벌에 들어가 잠시 숨을 고른 안세영은 매섭게 추격을 이어갔다.

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단 1실점만 내주고 내라 8점을 따내며 역전에 성공했다. 승기를 잡은 안세영은 끝까지 리드를 놓치지 않았다. 연속 득점을 가동했고, 특유의 포효로 대미를 장식했다.

안세영은 이날 승리로 올 시즌 61승1패, 98.4%라는 경이적인 기록을 이어가고 있다. 특히 지난 전영오픈에서 왕즈이에 패한 이래 45연승을 기록 중이다. 안세영이 이번 대회 우승으로 시즌 9번째 우승을 차지했다. 지난해 무려 11승을 거두며 모모타 겐토(일본)가 보유했던 남녀 통합 단일 시즌 최다승 타이기록을 쓴 안세영은 올 시즌 경신에 도전한다.

안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 통해 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)' 반열에 올랐다. 대회 기록을 보면 입이 다물어지지 않을 정도다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만났지만, 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 경기당 평균 실점은 8.9점, 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패는 당연한 결과였다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다.

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안세영은 최근 세계배드민턴연맹(BWF)이 발표한 세계 랭킹에서 1위를 굳건히 지켰다. 안세영은 무려 104주 동안 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

관건온 2위와의 격차였다. 공개된 지표에서 안세영은 아시안게임 여자 단식 우승에 따른 랭킹포인트 1000점을 추가로 누적해 기존 12만1287점에서 12만2287점이 됐다. 이는 지난 8월 세계선수권 우승으로 12만1287점으로 본인이 갖고 있던 단식 역대 최고점 기록을 경신했다. 10만3989점으로 세계랭킹 2위에 오른 왕즈이아의 격차는 무려 1만8298점으로 벌어졌다.

안세영의 질주는 놀라울 정도다. 배드민턴 랭크스의 기록을 보면 트렌딩 플레이어(Trending Players) 랭킹에서도 연속 1위를 사수한 것으로 나타났다. 트렌딩 플레이어는 '배드민턴랭크스' 이용자들이 가장 많이 검색하고 관심을 보인 선수들의 실시간 인기 순위를 의미한다. 사이트 검색량과 조회 트래픽을 기반으로 집계한 수치를 '서치히트(Search Heat)' 점수로 환산해 순위를 매기는데, 안세영은 2658점으로 1위에 올랐다. 2위는 중국의 최고 레전드 린단으로 1391점이다.

안세영은 'GOAT 랭킹'에서도 수지 수산티(831점)에 이어 809점으로 2위에 올라 있다. 가시권에 둔 모습이다. BWF는 공식 SNS 계정을 통해 "안세영은 역대급으로 위대한 선수다. 진심으로 경의를 표한다"라고 박수를 보냈다. 소후닷컴도 "한국 매체들이 안세영을 배드민턴 'GOAT(역대 최고의 선수)'라고 극찬하는 것도 별다른 문제가 없어 보인다"고 평가했다.

국제 대회 4회 연속 우승을 이어간 안세영은 이어 프랑스로 이동해 20일부터 25일까지 열리는 2026년 프랑스 오픈 배드민턴 선수권대회(슈퍼 750)에 연속으로 나선다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com