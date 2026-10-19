"경악!" 中 '세계 최강' 안세영에 백기투항…'AN, 막을 선수가 세상에 남아있는가'→'차원이 다른 선수' GOAT 극찬

The winner, Korea's An Se Young (L), and the second placed, Japan's Akane Yamaguchi, pose with their trophies after the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

epa13313665 An Se Young of South Korea in action during the women's singles final against Akane Yamaguchi of Japan at the Denmark Open badminton tournament at SJF Bank Arena in Odense, Denmark 18 October 2026. EPA/Frank Cilius DENMARK OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]중국이 '세계 최강' 안세영(삼성생명)의 압도적 기록에 백기투항했다.

중국의 '넷이즈'는 19일 '안세영이 트로피 키스를 했다. 그는 7개의 새로운 기록을 세웠다. 세계배드민턴연맹(BWF)은 그를 역대 최고 선수(GOAT)라고 치켜세웠다'고 보도했다.

안세영은 18일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 야마구치 아카네(일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크오픈(슈퍼 750) 여자단식 결승서 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18) 역전승했다. 이날 승리로 안세영은 대회 2연패이자, 올 시즌 개인전 9번째 금메달을 목에 걸었다. 단체전까지 포함하면 올 시즌 벌써 11번의 우승을 차지했다. 경기 뒤 BWF는 안세영이 국제대회에서만 47번째 우승을 차지하며 '레전드' 수시 수산티(인도네시아)의 46회 우승 기록을 뛰어넘어 여자 단식 역사상 최다 우승 기록을 세웠음을 공식 발표했다. BWF는 '안세영은 전설(An Se Young, an all-time great)'이라고 인정했다.

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epa13313668 Akane Yamaguchi of Japan reacts during the women's singles final against An Se Young of South Korea at the Denmark Open badminton tournament at SJF Bank Arena in Odense, Denmark 18 October 2026. EPA/Frank Cilius DENMARK OUT

'넷이즈'는 '안세영은 야마구치를 상대로 역전승했다. 올 시즌 9번째 개인전 우승을 차지했다. 세계 랭킹 1위인 안세영의 압도적 기량은 독보적이었다. 야마구치가 전술 변화를 시도했지만, 둘의 격차는 너무 컸다. 안세영은 우승 뒤 트로피에 입을 맞췄는데, 이는 이제 그의 트레이드 마크가 됐다. 과연 안세영을 막을 선수가 세상에 남아있기는 한 것일까. 시상식에서 야마구치는 경기 결과를 담담히 받아들이는 모습이었다. 야마구치는 전술이나 기술을 어떻게 조정하더라도 안세영을 이길 수 없다는 사실을 깨달은 듯했다. 둘 사이에는 타고난 재능의 격차가 존재한다. 안세영은 일반적인 선수들의 수준을 훨씬 뛰어넘는 신체적 지구력을 갖추고 있다. 승패를 결정짓는 마지막 게임에서도 코트 곳곳을 전력으로 누비며 셔틀콕을 받아냈다. 한마디로 그는 독보적인 신체 능력을 타고난, 차원이 다른 선수'라고 극찬했다.

Korea's An Se Young kisses her trophy after winning the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

이 매체에 따르면 안세영은 이번 우승으로 7가지 새 기록을 썼다. 올 시즌 9번째 단식 우승으로 전 세계 배드민턴 선수 중 최다 우승, 최근 45연승, 야마구치와 39회 붙었는데 이는 여자 단식 역사상 가장 많이 성사된 대진, 야마구치 상대로 10연승 중, 안세영은 현재 7명을 상대로 최소 10연승 이상 기록했는데 이는 여자 배드민턴 역사상 가장 많은 선수에게 10연승 이상을 거둔 것, 슈퍼 750 대회 시리즈에서 '더블 커리어 그랜드 슬램'(6개 대회를 각각 최소 2회 이상 우승)을 달성, 총 47개의 국제 대회 우승을 차지하며 여자 단식 선수 중 최다 우승 기록 등을 보유하게 됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com