“내가 간다!” 외치며 불태운 투혼, 하지만 아쉬운 결과...시각축구, 한일전 아쉬운 0-1 패배

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]"내가 간다."

대한민국 남자 시각축구 대표팀은 19일 일본 나고야 쓰루마 공원 시립운동장에서 열린 일본과의 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 시각축구 예선 3차전에서 0대1로 패배했다.

시각축구는 스포츠등급 B1(전맹)의 시각장애 선수들이 소리를 통해 경기를 펼치는 종목이다. 공을 차서 골대에 넣어야 득점할 수 있다는 점을 제외하면 일반 축구와 다른 점이 많다.

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11대11의 대결이 아니다. 필드플레이어 4명과 골키퍼 1명으로 구성된 5대5 경기다. 필드플레이어 4명은 B1 선수만 가능하다. 골키퍼는 공을 막아야 하기 때문에 저시력이나 앞이 보이는 선수가 맡는다. 오프사이드와 스로인은 시각축구에서는 존재하지 않는다. 타임아웃도 있어 경기 중 전술 변화도 가능하다. 경기장 규격은 풋살 규정과 같다.

앞이 보이지 않는 이들에게는 소리가 '힌트'가 된다. 공 안에 있는 방울 소리를 통해서 공 위치를 파악한다. 경기 중에는 수비수가 불필요한 충돌을 방지하기 위해서 '보이(Voy)'라고 외쳐야 한다. 스페인어로 '내가 간다'는 뜻이다. 선수들이 얻을 수 있는 또 다른 소리 힌트는 골키퍼, 코치, 그리고 골대 뒤에 있는 가이드의 외침이다. 이들이 계속해서 선수들에게 경기 상황을 알려준다. 선수들은 넘어지거나 부딪힐 수 있다는 공포감을 극복하면서 혈투를 벌인다.

사진제공=대한장애인체육회

한국은 2010년 광저우 대회에서 동메달을 획득한 적이 있다. 2010년대 초반까지만 해도 세계 무대에서도 경쟁력을 유지했지만 최근에는 성적이 예전만큼 좋지는 않다. 세계랭킹 23위다. 국내에는 화성시청이 유일한 실업팀이다. 이번 대표팀도 화성시청 선수들 위주로 구성됐다. 이번 대회에는 한국을 포함해 일본, 중국, 인도, 이란, 태국까지 6개국이 참가했다. 풀리그 후 1, 2위가 결승전에 나간다. 3, 4위는 동메달 결정전으로 향한다.

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1차전 인도전에서 2대0 승리를 거둔 한국은 이란과의 2차전에서는 1대3으로 패배했다. 분위기 반전이 필요한 한국이 만난 상대는 숙적 일본이다. 객관적인 전력에서 밀린다고 해도, 한일전은 가위바위보도 이겨야 한다는 한일전이다. 심지어 일본 한복판에서 열리는 맞대결이라 경기 전부터 한국 벤치엔 비장함이 감돌았다. 지준민 감독은 "도전하는 입장이지만 한일전이라 더 투혼을 발휘하자고 파이팅하며 준비했다"고 했다.

정말로 선수들끼리 뭉칠 수밖에 없었다. 경기장은 완전히 일방적인 분위기로 한국 응원석을 제외하고는 일본 팬들로 가득했다. 다만 선수들이 소리로 소통하는 종목 특성상 경기 중에는 관중 응원이 불가능해, 일본 팬들의 일방적인 응원을 덜 받은 점은 그나마 다행이었다.

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한국은 '선수비 후역습' 전략을 취했다. '세계랭킹 3위' 일본을 상대로 현실적인 접근이었다. 하지만 일본이 경기 시작 3분 만에 선제골을 터트렸다. 일본 에이스 하야시 겐타의 강력한 중거리 슈팅에 당하고 말았다.

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사진제공=대한장애인체육회

전반 끝나도록 한국은 슈팅조차 시도해보지 못할 정도로 일방적으로 밀렸다. 골키퍼 임형근의 선방이 추가 실점을 막아내고 있었다. 수비는 갈수록 나아졌으나 전진이 어려웠다. 남은 후반전 20분 안에 풀어야 하는 숙제였다.

후반 시작 1분 만에 한국의 첫 슈팅이 나왔다. 인도전 멀티골로 한국에 첫 승을 안긴 장영준이 나섰다. 한국 진영부터 볼을 잡아 환상적인 드리블로 단독 찬스를 만들었다. 하지만 아쉽게도 동점골 기회가 골키퍼 선방에 막혔다.

승부의 향방을 알 수 없는 가운데, 경기는 점점 격렬해졌다. 시간이 흐를수록 급해지는 건 한국이었다. 후반 13분 다카하시 히로토의 슈팅이 골대를 강타하며 위기를 넘겼다. 한국은 막판까지 최선을 다했지만 끝내 동점골을 터트리지 못하고 패배했다.

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경기 후 지준민 감독은 "세계랭킹 3위를 상대로 최선을 다했지만 준비한 플레이가 나오지 못해 아쉽다. 수비적으로 잘 준비했는데, 한 번의 실수가 실점으로 이어져 경기가 어려워졌다"고 진단했다. 이어 "앞으로 강팀만 남았지만 남은 경기를 잘 치러보도록 하겠다"며 선전을 약속했다.

1승2패가 된 한국은 앞으로 중국(20일), 태국(21일)전에서 승리를 챙겨야만 메달 획득에 도전할 수 있다. 나고야=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com