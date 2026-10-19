"친한 척하고 싶어도, 악수만..." 12년 만의 APG 남북대결, 이번에도 박홍규가 웃었다

사진제공=대한장애인체육회

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[도요타=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단] 12년 만에 아시안패러게임(APG) 탁구 무대에서 역사적인 남북대결이 다시 펼쳐졌다.

박홍규(53·충북장애인체육회)는 19일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 APG 남자 탁구 단식(스포츠등급 CLASS 6)에서 북한의 전주현(40)을 게임 스코어 3-2(6-11, 6-11, 11-6, 11-7, 11-7)로 꺾고 짜릿한 역전승을 거뒀다.

이날 경기는 역대 APG에서 열린 두 번째 탁구 남북대결이었다.

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북한 탁구 대표팀은 지난 2014년 인천 대회에서 처음으로 APG에 출전해 한 차례 남북대결을 펼친 바 있다. 2018 자카르타 대회에선 남북 단일팀으로 출전했고, 2022 항저우 대회에는 인공기 게양 문제로 불참했다. 이번 대회에는 전주현과 김영록(40) 등 탁구 선수 2명만 출전시켰다.

전주현은 이번 대회 메달권 진입이 유력한 선수다. 2019년 아시아선수권 단체전 우승에 이어 2025년 ITTF 파라 아시아선수권 단식 금메달까지 목에 걸었다. 박홍규 역시 2014년 인천 APG 단식 금메달을 비롯해 국제대회에서 총 51개의 메달을 수확한 잔뼈 굵은 베테랑이다.

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공교롭게도 12년 전 첫 남북대결의 주인공도 두 선수였다. 당시 준결승에서 박홍규가 전주현을 3-1로 제압했다. 이후 지난해 중국에서 열린 아시아선수권에서도 맞붙었고, 이번 APG에서 세 번째 맞대결을 펼쳤다. 세 번의 맞대결 모두 박홍규가 웃었다.

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경기 후 믹스드존에서 만난 박홍규는 "이상하게 전주현과 항상 붙는다. 서로의 전력을 너무 잘 알아서 걱정이다"라며 웃었다.

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이날 승부도 치열했다. 박홍규는 초반 수비 전략이 잘 먹히지 않으면서 두 게임을 먼저 내줬다. 하지만 3게임부터 강력한 스매시를 섞어가며 반격에 나섰고, 내리 세 게임을 따내며 승부를 뒤집었다. 박홍규는 "처음에 많이 헤맸다. 끌려다니다가 감을 잡은 뒤 나중에야 제 플레이를 한 것 같다"라고 돌아봤다.

사진제공=대한장애인체육회

극적인 역전승에도 아쉬움은 남았다. 남북 선수단이 서로 자유롭게 말을 건네거나 대화를 나누기 어려운 상황이기 때문이다. 박홍규는 전주현에 대해 "아는 사이니까 보고 친한 척을 좀 하고 싶어도 할 수 없다"라며 "그냥 악수만 하고 헤어져서 아쉽긴 하다"라고 말했다.

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반면 전주현은 침묵을 지킨 채 믹스드존을 빠져나갔다. 북한 선수와 코칭스태프는 취재진과의 시선을 피하며 "경기(대회) 끝나고 (인터뷰를) 하겠다"라는 짤막한 말만 남겼다.

한편 이날 승리로 박홍규는 예선 1승 1패를 기록했지만, 게임 득실에서 밀려 예선 탈락의 고배를 마셨다. 같은 조의 전주현, 룽롯 타이니욤(40·태국)까지 세 선수가 나란히 1승 1패로 동률을 이뤘기 때문이다. 박홍규가 룽롯에게 1-3으로 패한 반면, 전주현은 룽롯을 3-2로 꺾으면서 게임 득실에서 박홍규보다 앞섰다.

그래도 박홍규의 도전은 끝나지 않았다. 그는 "복식도 있고 혼합복식도 있으니까 열심히 해봐야죠"라며 남은 경기를 향한 의지를 다졌다.도요타=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com