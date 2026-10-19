이윤리, 아시안패러게임 동메달 명중…“남은 종목서 꼭 금메달 딸 것, 남편 고마워”

동메달 든 사격 이윤리 (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 19일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 사격 여자 10ｍ 공기소총 입사(SH1) 시상식에서 한국 이윤리가 동메달을 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.19 pdj6635@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단] 한국 장애인 여자 사격 베테랑 이윤리(52·한전MCS)가 2026 아이치·나고야 아시안패러게임에서 동메달을 따냈다.

이윤리는 19일 일본 아이치현 도요타의 아이치현 종합사격장에서 열린 사격 여자 10ｍ 공기소총(스포츠등급 SH1) 입사 결선에서 22발 합계 227.9점을 기록, 3위에 올랐다. 함께 출전한 김미영(46·인천광역시청)은 18발 합계 186.3점의 기록으로 5위를 차지했다.

이윤리는 본선 20발까지 선두와 0.4점 차이로 3위를 유지하며 역전을 노렸으나 22발까지 2위권 진입에 실패하면서 동메달을 확정했다. 인도 선수끼리 치른 마지막 1·2위 결정전에서 아가르왈 모나가 250.0점으로 대회 신기록을 세우며 금메달의 주인공이 됐다.

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사격 이윤리 선수 축하합니다 (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 19일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 사격 여자 10ｍ 공기소총 입사(SH1)에서 동메달을 획득한 한국 이윤리가 최휘영 문화체육관광부 장관, 박흥식 선수단장과 기념촬영하고 있다. 2026.10.19 pdj6635@yna.co.kr(끝)

이윤리는 2008 베이징 패럴림픽 금메달리스트로 한국 여자 장애인 사격 간판이다. 아시안패러게임에서는 금메달 2개와 은메달 1개, 동메달 1개를 따냈던 이윤리는 개인 5번째 메달을 수확했다. 경기장을 방문한 최휘영 문화체육관광부 장관이 이윤리에게 직접 동메달을 목에 걸어줬다.

이윤리는 경기 후 "소중한 메달을 따냈지만, 태극기를 가운데 올리고 싶었는데 아쉽다"면서 "남은 종목에서 반드시 금메달을 따겠다"고 말했다. 이윤리는 대표팀 스태프로 함께한 남편 이춘희씨에 대한 고마움도 전했다. 그는 특전사 저격수 출신인 남편의 조언이 늘 큰 힘이 된다면서 "늘 고맙고 감사하다"고 말했다. 도요타=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com