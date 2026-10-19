역시 '효자 종목' 사격! 서훈태, 장애인아시안게임 한국 첫 금메달 명중

금메달 목에 건 서훈태 (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 19일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 사격 혼성 10ｍ 공기소총 입사(SH2)에서 금메달을 획득한 한국 서훈태가 기뻐하고 있다. 2026.10.19 pdj6635@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단] 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 한국 대표팀 첫 금메달이 나왔다. 주인공은 사격 대표팀 서훈태(41·경기도장애인체육회)다.

서훈태는 19일 일본 아이치현 도요타의 아이치현 종합사격장에서 열린 사격 혼성 10ｍ 공기소총(스포츠등급 SH2) 입사 결선에서 24발 합계 254.6점을 기록, 대회 기록 및 아시아 신기록을 세우며 금메달을 따냈다. 은메달은 태국 쿤통 웡사통(253.6점)이 차지했다. 서훈태와 함께 결선에 오른 박승우(32·광주광역시청)는 22발 합계 232.0점을 기록, 3위에 올랐다.

서훈태는 결선 무대에서 쾌조의 컨디션을 보였다. 첫 5발 합계에서 54.0점으로 선두에 오른 이후 줄곧 선두를 놓치지 않았다. 10.6점 이상의 고득점을 안정적으로 쏘면서 마지막까지 한 번도 흔들리지 않고 선두를 지켰다.

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2024년 파리패럴림픽에서 같은 종목 동메달을 따냈던 서훈태는 처음 출전한 장애인아시안게임에서 자신의 첫 메달을 금빛으로 장식했다. 이번 대회 대표팀 첫 금메달 주인공이 된 서훈태는 20일 혼성 10m 공기소총 복사(스포츠등급 SH2)와 22일 혼성 50m 소총 복사(스포츠등급 SH2)에서 다시 한 번 금빛 총성에 도전한다. 도요타=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com