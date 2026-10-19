'5년 만의 우승 노렸는데…' 日 눈물 펑펑 '세계 1위' 안세영에 완패 '야마구치 아카네 접전 끝 1게임 승리→AN에 역전패했다'

The winner, Korea's An Se Young (L), and the second placed, Japan's Akane Yamaguchi, pose with their trophies after the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Korea's An Se Young competes in the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명) 앞에 일본이 결국 눈물 흘렸다.

안세영은 18일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 야마구치 아카네(일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크오픈(슈퍼 750) 여자단식 결승서 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18)로 역전승했다. 그는 대회 2연패이자, 올 시즌 개인전 9번째 금메달을 목에 걸었다. 단체전까지 포함하면 올 시즌 벌써 11번의 우승을 차지했다.

일본의 '후쿠이테레비'는 '야마구치는 세계 랭킹 1위인 라이벌 안세영에게 패했다. 그는 2021년 5월 이후 우승을 노렸다. 1게임을 치열한 접전 끝에 승리하며 우승에 한 발짝 다가섰다. 하지만 안세영에게 역전패했다. 야마구치는 안세영을 몰아붙였지만, 5년 만의 우승에 다가서지 못했다'고 보도했다. 야마구치는 앞서 2016년과 2021년 이 대회 우승했다.

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epa13313666 Akane Yamaguchi of Japan reacts during the women's singles final against An Se Young of South Korea at the Denmark Open badminton tournament at SJF Bank Arena in Odense, Denmark 18 October 2026. EPA/Frank Cilius DENMARK OUT

'리턴 매치'였다. 둘은 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 격돌했다. 단체전과 개인전에서 두 차례 붙어 안세영이 모두 이겼다. 단체 4강전에선 나란히 1단식 주자로 나서 대결했다. 안세영이 한수 위 기량을 발휘했다. 그는 게임스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다. 개인 결승전에선 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 이날 승리로 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 야마구치를 상대로 9연승을 질주했다.

Korea's An Se Young kisses her trophy after winning the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

다시 붙은 두 선수. 야먀구치는 이를 악 문 모습이었다. 안세영은 1게임 듀스 접전 끝에 마지막 범실을 기록하며 21-23으로 밀렸다. 안세영은 안세영이었다. 그는 2게임 11-13으로 끌려가던 중 7연속 득점으로 21-14, 경기를 원점으로 돌렸다. 운명의 3게임. 변수가 발생했다. 안세영이 경기 중 오른발을 잘못 디딘 듯 불편함을 호소했다. 그는 상태 점검 후 다시 코트로 돌아왔으나, 연달아 실점하며 격차가 6점까지 벌어지기도 했다. 5-11로 밀린 채 인터벌을 맞았다. 그러나 안세영은 부상 투혼을 발휘해 12-12 동점을 만들었다. 체력 소모가 극심해진 야마구치를 상대로 안세영은 기어코 경기를 뒤집었다. 그는 20-18 상황에서 상대의 마지막 리시브가 코트 밖을 벗어나면서 챔피언의 마침표를 찍었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com