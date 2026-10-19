'5년 만의 우승 노렸는데…' 日 눈물 펑펑 '세계 1위' 안세영에 완패 '야마구치 아카네 접전 끝 1게임 승리→AN에 역전패했다'

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명) 앞에 일본이 결국 눈물 흘렸다.
안세영은 18일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 야마구치 아카네(일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크오픈(슈퍼 750) 여자단식 결승서 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18)로 역전승했다. 그는 대회 2연패이자, 올 시즌 개인전 9번째 금메달을 목에 걸었다. 단체전까지 포함하면 올 시즌 벌써 11번의 우승을 차지했다.
일본의 '후쿠이테레비'는 '야마구치는 세계 랭킹 1위인 라이벌 안세영에게 패했다. 그는 2021년 5월 이후 우승을 노렸다. 1게임을 치열한 접전 끝에 승리하며 우승에 한 발짝 다가섰다. 하지만 안세영에게 역전패했다. 야마구치는 안세영을 몰아붙였지만, 5년 만의 우승에 다가서지 못했다'고 보도했다. 야마구치는 앞서 2016년과 2021년 이 대회 우승했다.
'리턴 매치'였다. 둘은 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 격돌했다. 단체전과 개인전에서 두 차례 붙어 안세영이 모두 이겼다. 단체 4강전에선 나란히 1단식 주자로 나서 대결했다. 안세영이 한수 위 기량을 발휘했다. 그는 게임스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다. 개인 결승전에선 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 이날 승리로 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 야마구치를 상대로 9연승을 질주했다.
다시 붙은 두 선수. 야먀구치는 이를 악 문 모습이었다. 안세영은 1게임 듀스 접전 끝에 마지막 범실을 기록하며 21-23으로 밀렸다. 안세영은 안세영이었다. 그는 2게임 11-13으로 끌려가던 중 7연속 득점으로 21-14, 경기를 원점으로 돌렸다. 운명의 3게임. 변수가 발생했다. 안세영이 경기 중 오른발을 잘못 디딘 듯 불편함을 호소했다. 그는 상태 점검 후 다시 코트로 돌아왔으나, 연달아 실점하며 격차가 6점까지 벌어지기도 했다. 5-11로 밀린 채 인터벌을 맞았다. 그러나 안세영은 부상 투혼을 발휘해 12-12 동점을 만들었다. 체력 소모가 극심해진 야마구치를 상대로 안세영은 기어코 경기를 뒤집었다. 그는 20-18 상황에서 상대의 마지막 리시브가 코트 밖을 벗어나면서 챔피언의 마침표를 찍었다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com