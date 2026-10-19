"첫 금메달이라고요? 두 배는 더 기쁘네요"…서훈태, 한국 선수단 첫 금빛 총성

금메달 목에 건 서훈태 (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 19일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 사격 혼성 10ｍ 공기소총 입사(SH2)에서 금메달을 획득한 한국 서훈태가 기뻐하고 있다. 2026.10.19 pdj6635@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]"첫 금메달이라고요? 두 배는 더 기쁘네요."

2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 한국 선수단 첫 금메달의 주인공 서훈태(41·경기도장애인체육회)는 자신이 대회 첫 금메달을 따냈다는 사실을 뒤늦게 알고 활짝 웃었다. 개인 첫 장애인아시안게임 메달을 금빛으로 장식한 데 이어 한국 선수단에 대회 첫 금메달까지 안겼다. 결선 내내 흔들림 없이 선두를 지킨 서훈태는 "금메달을 두 번 딴 것처럼 두 배 정도 기쁜 것 같다"며 환하게 웃었다.

서훈태는 19일 일본 아이치현 도요타의 아이치현 종합사격장에서 열린 사격 혼성 10ｍ 공기소총 입사(스포츠등급 SH2) 결선에서 24발 합계 254.6점을 기록해 금메달을 목에 걸었다. 대회 기록이자 아시아 신기록이었다. 은메달은 태국의 쿤통 웡사통(253.6점)이 차지했고, 함께 결선에 오른 박승우(32·광주광역시청)는 22발 합계 232.0점으로 동메달을 획득했다.

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서훈태는 결선 초반부터 흐름을 주도했다. 첫 5발 합계 54.0점으로 선두에 오른 뒤 12발에서 한 번 1위를 내줬을뿐, 이후 줄곧 선두를 지켰다. 시리즈마다 10.5점 이상의 고득점을 꾸준히 쏘며 경쟁자들의 추격을 허용하지 않았다. 마지막까지 집중력을 유지한 서훈태는 1.0점 차로 금메달을 확정했다.

경기 직후 가장 먼저 떠오른 생각은 자신을 향한 격려였다. 서훈태는 금메달이 확정된 순간을 묻자 "수고했다. 이제 끝났구나 싶었다"고 말했다. 우승을 어느 정도 예상했느냐는 질문에는 "솔직히 3등 안에는 들어야겠다고 생각했다"며 "오늘 운 좋게 고득점이 많이 나와 좋은 결과를 얻은 것 같다"고 돌아봤다.

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서훈태에게 사격은 처음부터 정해진 길은 아니었다. 그는 2008년 낙상사고로 경추 손상을 입은 이후 휠체어 탁구를 6년, 휠체어 럭비를 5년가량 경험했다. 이후 새로운 운동을 찾다가 사격을 접했다. 처음 총을 잡았을 때 느낀 재미가 지금까지 이어졌다.

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즐기는 사격 보여준 서훈태 (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 19일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 사격 혼성 10ｍ 공기소총 입사(SH2)에서 금메달을 획득한 한국 서훈태가 관중석을 향해 인사하고 있다. 2026.10.19 pdj6635@yna.co.kr(끝)

그는 앞선 종목들과 사격의 차이를 묻자 마음을 다스리는 일이 중요하다고 설명했다. 다른 종목에서는 이를 악물고 더 힘을 내는 것이 도움이 될 수 있지만, 사격에서는 오히려 힘을 빼야 한다는 것이다. 서훈태는 "사격은 이를 악물고 하면 점수가 더 안 좋아진다. 많이 내려놓고 해야 하는 종목인 것 같다"고 말했다.

흔들리는 마음을 다잡는 방법도 거창하지 않았다. 결국 반복된 훈련이었다. 서훈태는 "마음을 잡는 방법은 연습밖에 없는 것 같다"며 "잘 맞지 않거나 다른 생각이 들더라도 머릿속을 비우고 계속 쏘려고 한다"고 했다. 이번 대회를 앞두고도 "훈련은 엄청 열심히 했다"고 자신 있게 말했다.

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첫 금메달은 남은 경기를 향한 자신감으로도 이어졌다. 서훈태는 20일 혼성 10ｍ 공기소총 복사(SH2), 22일 혼성 50ｍ 소총 복사(SH2)에 출전한다. 입사가 주 종목인 그는 아직 경험을 쌓아가는 다른 종목에서도 좋은 결과를 기대했다. "조금씩 재미를 붙이고 있다. 남은 경기에서도 최선을 다하겠다"고 말했다.

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서훈태는 자신의 금메달에 앞서 묵묵히 곁을 지킨 사람에게도 고마움을 전했다. 경기와 일상생활을 도와준 로더 박대윤씨다. 로더는 사격 선수가 자세를 잡고 총을 쏘는 과정에서 장비와 자세 등을 보조하는 역할을 한다. 서훈태는 "힘들 때나 생활하는 부분까지 옆에서 많이 도와주셨다"며 "눈치를 봐가면서 편하게 해주신 가장 고마운 분"이라고 말했다.

금메달 획득한 서훈태와 동메달 획득한 박승우 (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 19일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 사격 혼성 10ｍ 공기소총 입사(SH2)에서 금메달을 획득한 한국 서훈태가 기뻐하고 있다. 맨 오른쪽은 동메달을 획득한 한국 박승우. 2026.10.19 pdj6635@yna.co.kr(끝)

동메달을 딴 박승우는 "항저우에서 0.1점 차이로 은메달에 머물러 이번 대회를 별렀는데 아쉽다"면서 "남은 종목에서 꼭 금메달을 따내고 싶다"고 말했다.

한편 대회 첫날 한국 사격은 금메달 1개와 은메달 1개, 동메달 3개를 획득했다. 앞서 열린 남자 10ｍ 공기소총(SH1) 입사에서 박진호가 은메달, 이장호가 동메달을 따냈고, 여자 10m 공기소총(SH1) 입사에서는 이윤리가 동메달을 땄다. 도요타=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com