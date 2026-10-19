"충격" 올림픽보다 어렵다…'세계 최강' 양궁 김우진→임시현, 전국체전 조기 탈락

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]올림픽보다 어렵다. 2024년 파리올림픽에서 나란히 3관왕을 차지했던 양궁의 김우진(청주시청)과 임시현(현대모비스)이 전국체육대회에서 나란히 조기 탈락했다.

김우진은 19일 제주도 서귀포시 안덕생활체육관 운동장에서 열린 제107회 전국체육대회 남자 일반부 개인전 32강에서 김종호(인천계양구청)에게 세트스코어 4대6(29-28, 30-30, 28-29, 28-30, 28-28)으로 패했다. 김우진은 1세트를 따냈으나 2세트를 비긴 뒤 3, 4세트를 연달아 내주며 역전을 허용했다.

임시현도 고배를 마셨다. 그는 임하나(청주시청)와 여자부 개인전 16강에서 세트스코어 2대6(29-29, 29-29, 26-29, 29-30)으로 졌다. 1, 2세트에서 동점을 기록한 임시현은 3세트에서 마지막 화살을 8점에 꽂는 등 흔들리며 세트를 내줬다. 4세트에선 상대가 30점을 기록하면서 경기를 내줬다.

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김우진과 임시현은 세계 양궁계를 대표하는 간판스타다. 김우진은 파리올림픽에서 양궁 남자 개인전과 단체전, 혼성 경기까지 금메달 3개를 목에걸었다. 역대 한국인 올림픽 최다 금메달 기록(5개)을 세웠다. 임시현도 2023년 열린 항저우아시안게임, 파리올림픽에서도 연달아 3관왕에 오르며 자타공인 최고의 궁사로 인정받았다. 두 선수는 나란히 파리올림픽 한국선수단 남녀 최우수선수(MVP)로 선정되기도 했다. 그러나 세계 최정상급 기량을 갖춘 두 선수에게도 전국체전의 벽은 만만치 않았다.

국내 양궁대회는 웬만한 국제대회보다 입상하기가 어렵다는 평가를 받는다. 세계적인 기량을 갖춘 선수들이 즐비하고, 선수 간 실력 차도 크지 않아 당일 컨디션과 작은 실수 하나로 승부가 갈리기 때문이다.

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이날 전국체전에선 올림픽 금메달리스트들의 탈락이 속출했다. 2021년 열린 도쿄올림픽 단체전 금메달리스트 강채영(현대모비스)은 32강에서 홍수남(인천시청)에게 덜미를 잡혔다. 도쿄올림픽 3관왕 안산(광주은행)은 64강에서 이은아(홍성군청)에게 패해 일찌감치 짐을 쌌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com