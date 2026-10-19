사이클 박찬종, 아시안패러게임 은메달…남자 3,000ｍ 개인추발 2위

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]자전거 동호인에서 장애인 사이클 국가대표로 변신한 박찬종(36·전북특별자치도장애인사이클연맹)이 22026년 아이치-나고야 장애인아시안게임에서 은메달을 따냈다.

박찬종은 19일 일본 시즈오카현 이즈 벨로드롬에서 열린 사이클 남자 3000ｍ 개인추발(스포츠등급 C3) 결승에서 보부르베크 토슈테미로프(우즈베키스탄)에게 추월당해 은메달을 목에 걸었다. 금메달을 차지한 토슈테미로프는 3분41초263을 기록했다.

개인추발은 두 선수가 트랙의 서로 반대편에서 출발해 정해진 거리를 달리는 종목이다. 결승에서는 상대를 추월하거나 더 빠른 기록으로 결승선을 통과하면 승리한다.

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앞서 박찬종은 이날 오전 치른 예선에서 4분02초578을 기록, 출전 선수 3명 중 2위로 금메달 결정전에 올랐다.

예선 1위였던 토슈테미로프(3분51초977)와는 10초601 차이였다. 박찬종은 화학회사 연구원으로 일하며 자전거를 즐겨 타던 동호인 출신이다.

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2022년 9월 자전거로 퇴근하던 중 트럭에 치여 왼쪽 다리를 잃었지만, 장애인 사이클 선수로 새로운 도전에 나섰다.

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의족을 맞추기 전에 새 자전거부터 구입한 그는 다시 페달을 밟겠다는 목표로 재활과 훈련에 매진했다.

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2023년 전국장애인체육대회에서 은메달 4개를 따내며 가능성을 보였고, 지난해 국가대표로 발탁됐다.

올해 3월 태국 치앙마이 로드 월드컵에서는 개인도로독주 동메달을 획득했다.

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이어 필리핀에서 열린 아시아트랙선수권대회에서는 3㎞ 개인추발 한국신기록을 세우는 등 5관왕에 올랐고, 이번 장애인아시안게임에서도 시상대에 섰다.나고야=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com