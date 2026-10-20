안세영 '오피셜' 공식 인정, 일본도 중국도 못 막은 역대급 우승 레이스 '유일 장애물' 등장..."안 좋아진 것 같아" 프랑스 오픈 참가 적신호

[스포츠조선 이현석 기자]새롭게 대기록을 작성한 안세영에게 변수가 찾아왔다. 최강자조차 피할 수 없는 부상이다.
안세영은 18일(한국시각) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크오픈(슈퍼 750) 여자단식 결승서 일본의 야마구치 아카네(세계 3위)를 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18)로 제압하고 우승을 차지했다.
결승전 상대는 야마구치였다. 야마구치는 앞서 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 안세영의 금메달 제물이었다. 두 대회 연속 결승에서 마주했다. 안세영은 이번 승리로 야마구치 상대 10연승을 질주했다.
1게임은 야마구치가 듀스까지 가는 접전 끝에 21-23으로 승리했다. 하지만 안세영은 2세트부터 반전을 만들었다. 13-13 이후 페이스를 찾으며 순식간에 경기를 뒤집었다. 안세영은 이후 21-14로 야마구치를 압도하기 시작했다.
3세트에서는 부상 문제가 터졌다. 수비하던 중 오른발이 미끄러진 뒤 아킬레스건 통증을 호소, 경기가 잠깐 중단됐다. 이후 점수는 3-9까지 벌어졌으나, 안세영은 위기에서 더 강한 선수였다. 인터벌 이후 1실점에 그치는 대신 놀라운 연속 득점 행진을 거듭하며 13-12로 경기를 뒤집었다. 이후 연속 득점을 뽑아낸 안세영은 21-18로 야마구치를 꺾으며 우승을 차지했다.
안세영은 이번 우승으로 국제대회에서 47번째 우승, 레전드인 수산티가 갖고 있던 46회 우승 기록을 뛰어넘어 여자 단식 역사상 최다 우승 기록을 세웠다. 61승 1패, 승률 98.4%라는 경이로운 기록을 이어가고 있다.
문제는 부상이다. BWF는 이번 우승 이후 안세영과의 인터뷰를 공개했다. 안세영은 경기 후 "컨디션이 좋지 않다. 코트 상태가 좋지 않아서 미끄러졌다. 몸 상태를 확인하고 트레이너와 상의한 후 어떻게 할지 결정하겠다"고 밝혔다. 안세영의 부상이 올 시즌 처음도 아니다. 지난 7월 일본 오픈 도중 부상으로 기권한 바 있다. 이후 재활을 거쳐 인도 뉴델리에서 열린 BWF 세계선수권을 6경기 무실게임으로 이기고 퍼펙트 우승을 달성하며 화려하게 복귀를 알렸다.
부상으로 인해 몸 상태가 정상이 아니라면 다가오는 21일부터 시작되는 프랑스 오픈에 출전할 수 없다. 향후 대회 일정에 어떤 변수가 될지도 알 수 없다. 엄청난 기록 행진을 보여주고 있는 안세영이 몸 상태와 대회 참가에 대해 어떤 말을 할지도 관심이 쏠리게 됐다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com