'문제 가득' 아시안게임 반복될 우려 여전, 장애인아시안게임 도중 지진 소동...대장체 사전 준비는 착실히

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자]여전히 걱정이 많은 장애인아시안게임이지만 한국은 준비를 착실히 해놓았다.

2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임이 18일 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 개회식을 열며 대회가 시작됐다. 이번 대회를 위해 3년 동안 피땀을 흘린 선수 4000여 명이 18개 종목에서 치열한 대결을 펼치고 있다.

선수들의 축제가 되어야 할 대회지만 개막 전부터 우려가 많았다. 앞서 열렸던 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대회 준비 및 운영상 부실한 점이 속출했기 때문이다. 경기장에 도착하기 전, 입국부터 문제였다. 장거리 비행을 마치고 도착한 선수들을 위한 셔틀이 제대로 배정되지 않아 몇몇 선수들은 5시간 넘게 공항에서 발이 묶이기도 했다. 대회를 코앞에 두고 컨디션 관리가 제일 중요한 선수들이 공항에서 쪽잠을 청하는 말도 안 되는 일이 벌어졌다.

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공항을 벗어나도 문제는 여전했다. 숙소가 너무 부실했다. 당시 대회 조직위원회(이하 조직위)는 개최 비용 절감과 지속 가능성을 거론하며 선수촌 건설 계획을 백지화한 후 대형 크루즈선과 컨테이너형 숙소를 선수들에게 제공했다. 컨테이너형 숙소에서는 대회 도중 세면대 누수가 발생하고, 남녀가 한 방에 배치되는 등 수많은 문제가 터졌다.

대회 중에도 부실한 운영이 많았다. 한국 남자 축구대표팀은 카타르와의 조별리그 경기를 앞두고 셔틀버스가 선수단을 야구장으로 데려가는 일을 겪었다. 남자 농구대표팀은 일본과의 결승전을 앞두고 셔틀버스가 오지 않아 제대로 훈련도 못 하고 경기를 치렀다.

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아시안게임에서 벌어졌던 문제들이 장애인아시안게임에서도 이어질까 걱정이 컸다. 개회식 이전부터 소란이 있었다. 지난 16일 일본 '지지통신'에 따르면 일본 기상청은 일본 최북단 홋카이도 근해 쿠릴 열도에서 규모 9.9의 지진이 발생한 것으로 잘못 추정하여 발령했던 긴급지진경보를 취소했다.

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이때 울린 잘못된 경보로 인해 장애인아시안게임 현장에 소동이 있었다. 경보 당시 아이치현 이치노미야시 시립체육관 배드민턴 경기장 사람들의 휴대전화에 긴급경보가 울렸다. 규모 9.9라는 초대형 지진 경보에 현장은 놀랐지만 경보와 달리 고요했다. 9분 뒤 일본 기상청은 경보를 취소했다.

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실제 지진은 있었다. 쿠릴 열도 북쪽, 러시아 캄차카반도 인근 해역에서 규모 6.9의 지진이 발생했지만 훗카이도 부근에서 미약한 흔들림만 느껴졌을 뿐이다. 조직위의 문제는 아니었지만 대회 운영에 지장을 준 사건이었다.

사진제공=대한장애인체육회

이외에는 아직까지는 현장에서 불만의 목소리가 들리지 않고 있다. 대한장애인체육회(이하 대장체)의 노력도 빛을 봤다. 대장체가 계획한 대회 준비는 선수 중심의 '권역별 대응체계'가 핵심이다. 전선주 대장체 이천선수촌장은 "멀리 흩어진 대회 개최장소를 선수촌과 6개 권역으로 나누어 각 권역별로 거점 상황실을 마련하여 모든 종목의 선수들을 근거리에서 지원할 수 있도록 준비했다"고 설명했다. 선수별, 종목별로 필요한 사항이 다르기에 이를 현장에서 곧바로 해결할 수 있도록 종목별 담당관도 배치했다.

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대장체에서 제일 신경 쓴 부분은 선수단 수송이다. 아시안게임에서 제일 문제가 됐던 사안이다. 전선주 선수촌장은 "선수단 수송의 경우, 입국 때 조직위 수송뿐만 아니라 자체적으로 운영하는 차량 30여대를 동원하여 문제없이 지원했다. 남은 기간 중에도 선수단이 단 하나의 불편도 없도록 노력하겠다"고 했다.

숙소 배정 문제도 사전에 차단했다. 휠체어 농구, 펜싱, 탁구 선수들이 컨테이너형 선수촌 방마다 2명씩 배정될 예정이었다. 방이 좁아 휠체어를 이용하는 사람 2명이 함께 생활하는 건 불가능하다. 이에 대장체는 조직위와 마라톤 협상 끝에 숙소를 선수 1명씩 이용하도록 만들었다.

식사 역시 중요한 부분이라 선수들이 머무는 곳으로 한식 키트와 현지 한식당 도시락 등을 직접 지원 중이다. 또한 선수들이 경기장에 최고의 컨디션으로 입장할 수 있도록 스포츠과학, 의학 전문인력도 선수촌과 권역별로 배치했다.

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나고야=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com