'파리의 여인 안세영' 부상 우려 딛고 프랑스오픈 출격…대회 사상 첫 3연패+4회 우승 조준, 왕즈이와 결승 유력

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[스포츠조선 최만식 기자] '대기록 제조기' 안세영(24·삼성생명)의 도전은 멈추지 않는다. 안세영이 부상 우려에도 '2026 프랑스오픈(슈퍼 750)'에 정상 출격할 것으로 알려졌다.

세계배드민턴연맹(BWF)은 20일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 프랑스오픈(20~25일)을 전망하면서 안세영의 출전을 기정사실화 했다.

BWF는 '스타들이 파리에 모인다(Stars Assemble in Paris)'는 제하의 전망 브리핑에서 '오덴세(덴마크오픈)에서 통산 47번째 타이틀을 차지하며 역대 최다 우승 여자단식 선수가 되는 역사를 쓴 안세영은 아말리 슐츠를 상대로 타이틀 방어전을 시작한다'라고 밝혔다.

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이와 관련해 대한배드민턴협회는 "프랑스 현지의 대표팀 코치로부터 확인한 결과 큰 부상은 아니라 프랑스오픈에 정상 출전할 예정"이라고 확인했다.

세계랭킹 1위 안세영은 지난 18일 막을 내린 덴마크오픈(슈퍼 750)에서 한국 선수 최초 대회 2연패를 달성하는 과정에서 부상 우려를 낳았다. 야마구치 아카네(일본·세계 3위)와의 결승전, 게임스코어 1-1에서 맞은 3게임 2-5 상황에서 수비하던 중 오른발이 미끄러진 뒤 아킬레스건 통증을 호소, 경기가 중단됐다. 하지만 안세영은 이후 무서운 추격전에 성공하며 21-18, 대역전승으로 시즌 9번째 우승이자, 덴마크오픈 대회 2연패에 성공했다. 3게임 후반에 오른발 통증이 계속 이어진 것을 꾹 참고 성공한 부상 투혼이었다.

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덴마크오픈이 끝난 후 곧바로 이어진 프랑스오픈, 출전에 대한 우려감이 제기했다. 안세영은 덴마크오픈이 끝난 뒤 "컨디션이 좋지 않다. 코트 상태가 좋지 않아서 미끄러졌다. 몸 상태를 확인하고 트레이너와 상의한 후 어떻게 할지 결정하겠다"라고 밝히기도 했다.

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하지만 BWF의 발표와 배드민턴협회의 확인으로 볼 때 다행스럽게도 안세영은 프랑스오픈에 출전하는데 큰 무리는 없는 것으로 보인다.

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이에 따라 안세영은 프랑스오픈에서 새로운 대기록에 도전한다. 안세영은 '파리의 여인'이라 할 정도로 프랑스 파리와 기분좋은 인연이 깊다. 2024년 파리올림픽에서 금메달 신화를 달성했던 안세영은 2019년, 2024년, 2025년 파리에서 열린 프랑스오픈서 우승을 차지했다. 지난해 프랑스오픈에서 개인통산 3번째 우승했을 때, 프랑스오픈 여자단식 사상 첫 대기록의 주인공이었다. 이번에 우승에 성공하면 여자단식 최다 우승이자, 최초의 3연패 기록을 추가하게 된다.

BWF 홈페이지 캡처

대진도 비교적 순조롭다. 21일부터 경기를 시작하는 안세영의 1라운드(32강) 상대인 아말리 슐츠(덴마크)는 세계 44위로 상대하기 쉬운 하위랭커다. 이후 8강에서 한유에(중국·세계 10위), 4강에서 야마구치 아카네와 대적할 가능성이 높다. 이들 모두 안세영이 상대 전적에서 우위를 보인 '사냥감'이다.

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결승에서는 중국의 왕즈이(세계 2위)를 만날 게 가장 유력하다. 안세영은 왕즈이와의 맞대결에서 2026 전영오픈(3월) 결승 패배 한 번을 제외하고, 2025년부터 지금까지 13차례 승리했다.

한편, BWF는 일본의 기대주 미야자키 토모카(세계 7위)가 덴마크오픈 출전 도중 부상으로 인해 이번에 불참하면서 푸살라 신두(인도·세계 11위)가 안세영을 피하는 운이 따랐다고 전해 눈길을 끌었다.

8번 시드를 받았던 미야자카의 결장으로 시드 재조정이 시행됐는데, 신두가 마지막 시드를 받으면서 안세영과의 1라운드 대결을 피하게 됐다는 것. 1번 시드 안세영으로서도 부담을 덜었다. 시드 재조정으로 인해 새롭게 32강 엔트리에 포함된 슐츠가 1라운드 대결 상대로 배정됐다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com