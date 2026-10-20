"저를 롤모델 삼아도 괜찮아요" 김현욱, 첫 장애인아시안게임서 전승 金

사진제공=대한장애인체육회

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[도요타=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단] "다른 장애인분들이 운동을 시작할 때 저를 롤모델로 삼아도 괜찮을 것 같아요."

장애인아시안게임 첫 금메달을 목에 건 김현욱(31·경기도장애인체육회)의 바람이다. 그는 자신을 보고 누군가 운동을 시작하길 바랐다.

김현욱은 20일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 탁구 남자 단식(스포츠등급 CLASS 1) 4번째 경기에서 라칸 알살미(사우디아라비아)를 게임스코어 3대0(11-2 11-2 11-7)으로 꺾었다. 그는 풀리그로 치러진 이 종목에서 한 게임도 내주지 않고 4전 전승을 거두며 처음 출전한 장애인아시안게임 정상에 올랐다.

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경기 후 만난 김현욱은 무덤덤했다. 그는 "열심히 한 만큼 보답이 나온 거라 생각한다"며 "남은 경기가 있어서 그런지 다음 경기 생각을 계속 하고 있다"고 말했다. 그는 이번 대회에서 단식과 남자 복식(MD4), 혼합 복식(XD4)까지 3관왕을 노린다.

위협이 된 상대가 있었느냐는 질문에는 "없었다"고 잘라 말했다. 그는 "한국에서 CLASS 1은 비장애인 스포츠로 치면 양궁 같은 느낌"이라며 "국내 경기가 더 힘들었다"고 했다. 실제 김현욱은 2021년 도쿄패럴림픽에서 이 종목 은메달을 획득했는데, 결승에서 한국의 주영대(53·경남장애인체육회)에게 패했다.

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금메달을 확정한 순간 떠오른 얼굴은 가족과 여자친구였다. 그는 "형식적인 말을 해야 하나 고민했는데, 사실 집에 있는 가족과 함께 지내는 여자친구를 빨리 보고 싶다는 생각이 들었다"며 "지금 여자친구가 (경기장으로) 오고 있다"고 웃었다.

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김현욱이 장애를 갖게 된 건 2010년이었다. 밤 9시만 되면 불이 다 꺼지는 작은 동네라 친구들과 놀 곳은 놀이터 한 곳뿐이었다. 야간자율학습을 마치고 놀이터에서 놀던 중 비가 내리기 시작했고, 성 모양 미끄럼틀 위로 장난삼아 올라가다 발을 헛디뎌 뒤로 떨어졌다.

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처음엔 수술만 받으면 나을 줄 알았다. 그는 "워낙 활동적인 사람이라 다치고 일주일 뒤에 축구 대회도 신청했다"고 돌아봤다. 그러나 두 달 반쯤 지나 "앞으로 걷기 힘들 것"이라는 말을 들었다. 좌절할 법한 순간이었지만 그는 곧바로 퇴원했다. 다치기 전 꿈이던 사회복지사를 떠올렸다. 그는 "얼른 사회복지를 공부해서 내가 어떤 상황이고 어떻게 이겨내야 하는지 직접 알아봐야겠다고 생각했다"며 "병원에 있어도 달라질 게 없겠다 싶어 겨울방학이 끝나자 다시 학교에 다녔다"고 했다. 탁구 라켓을 처음 잡은 건 다친 지 1년도 안 된 2011년 무렵이었다.

그는 대한장애인체육회 사전 인터뷰에서 자기 이름 앞에 붙었으면 하는 수식어로 '만들어진 영웅'을 적었다. 이유를 묻자 "운동으로 이뤄 놓은 것에 대한 프라이드가 강한 편"이라며 "중도 장애를 입었거나 선천적인 장애가 있는 분들이 운동을 시작할 때 저를 롤모델로 삼아도 괜찮겠다는 생각에서 그렇게 썼다"고 설명했다. 실제로 그를 보고 운동을 시작한 친구도 몇 명 있다고 했다.

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사회복지사를 꿈꿨던 그는 이제 탁구대 위에서 다른 방식으로 누군가에게 동기를 주고 있다. 그는 "그런 쪽의 일을 좋아하나 보다"라며 "운동을 망설이는 분들이 그걸 꼭 한 번 느껴 보고, 삶의 동기로 삼았으면 좋겠다"고 말했다.됴요타=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com