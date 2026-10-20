스매시만큼 날카로웠던 윤지유의 눈, '금빛 2연패' 아시아는 좁다

윤지유, 이쯤이야! (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 20일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 탁구 여자 단식 클래스 3 결승. 한국 윤지유가 경기를 펼치고 있다. 2026.10.20 pdj6635@yna.co.kr(끝)

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[도요타=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]결승을 앞두고 상대의 경기를 직접 지켜봤다. 한 번도 맞붙어본 적 없는 낯선 상대였기에 더욱 철저한 준비가 필요했다. 치밀한 분석은 완벽한 승리로 이어졌다. 한국 장애인탁구 간판 윤지유(26·성남시청)가 압도적인 경기력으로 아시아 정상을 지켰다.

윤지유는 20일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 탁구 여자 단식(스포츠등급 CLASS 3) 결승전에서 황즈루이(중국)를 3대0(11-7, 11-3, 11-4)으로 완파하고 우승했다. 그는 지난 항저우 대회에 이어 단식 2연패에 성공했다. 첫 게임을 11-7로 따내며 기선을 제압한 윤지유는 이후 두 게임에서 상대에게 단 7점만 내주는 압도적인 경기력으로 금메달을 목에 걸었다.

완승 뒤에는 치밀한 준비가 있었다. 준결승을 먼저 마친 윤지유는 황즈루이의 경기력을 직접 점검했다. 황즈루이는 한국 베테랑 이미규(38·울산장애인체육회)를 3대2로 꺾고 결승에 올랐다. 윤지유는 황즈루이의 장단점을 이미 파악했다. 그는 "상대가 국제 무대에 나온 지 얼마 안 된 신예라 한 번도 붙어본 적이 없었다. 결승전 상대가 될 수도 있으니, 전력 분석 차 궁금해서 경기를 지켜봤다"며 "나름대로 상대가 나랑 좀 (상성이) 맞는 것 같아서 다행이었다"고 돌아봤다.

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윤지유의 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 박동주 기자 = 20일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 탁구 여자 단식 클래스 3에서 금메달을 획득한 한국 윤지유가 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.20 pdj6635@yna.co.kr(끝)

황즈루이는 윤지유의 라이벌인 중국의 쉐쥐안을 꺾고 대표팀에 합류한 선수이기도 하다. 하지만 윤지유는 흔들리지 않았다. 그는 "'쉐쥐안이 이 선수에게 어떻게 졌을까'라는 생각을 하면서 경기를 했다"고 담담하게 말했다. 낯선 상대의 기세에 위축되기보다, 자신이 분석한 것을 토대로 경기력을 믿고 승부를 펼쳤다.

2연패 위업을 달성했지만, 윤지유의 도전은 끝나지 않았다. 남은 대회에서 여자 복식과 혼합 복식 금메달까지 노린다. 여자 복식에선 항저우 대회 3관왕 서수연(40·광주광역시청)과 혼합 복식에선 김현욱(31·경기도장애인체육회)과 호흡을 맞춘다. 윤지유는 "서로 맞춰가다 보면 좋은 결과가 나올 것"이라며 웃더니 "부담은 딱히 없다. 하던 대로 하면 좋은 결과가 따라오지 않을까 생각한다"고 자신감을 내비쳤다.

윤지유가 바라보는 더 큰 목표는 따로 있다. 2028년 LA패럴림픽 개인전 금메달이다. 2021년 열린 도쿄 대회 단체전, 2024년 파리 대회 단·복식 결승에서 항상 웃지 못했다. 그는 이번 대회를 발판 삼아 세계 최고의 무대에서 다시 한번 정상에 도전하겠다는 의지를 내비쳤다.

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윤지유는 "항저우 대회 이후 훈련량도 더 많이 가져갔다. 그러면서 조금씩 성장한 것 같다"고 돌아봤다. 그러면서 "LA에 가서 개인전 금메달을 따는 게 제일 큰 목표다. 항상 (패럴림픽) 결승에 가서 미끄러지는 게 아쉬웠는데, 더 성장해서 좋은 모습 보이고 싶다"라고 강조했다.도요타=김대식 기자·공동취재단