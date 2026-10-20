"엄마는 강하다!" 박현미, 0.095초 차 극적인 역전 우승…생애 첫 APG서 2관왕

사진제공=대한장애인체육회

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[나고야=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]"엄마는 강하다!"

쌍둥이 아들의 어머니 박현미(41·경기도장애인사이클연맹)가 생애 첫 출전한 장애인아시안게임에서 2관왕에 올랐다. 전날 대회 신기록으로 첫 금메달을 따낸 데 이어, 이번에는 막판 대역전극을 펼치며 두 번째 금메달을 목에 걸었다.

박현미와 파일럿 김채연(22·경기도장애인사이클연맹) 조는 20일 일본 시즈오카현 이즈시 이즈 벨로드롬에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 사이클 트랙 여자 1000m 독주(스포츠등급 B) 결승에서 1분10초642의 기록으로 정상에 올랐다.

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극적인 역전 우승이었다. 750m 지점까지 2위를 달리던 박현미-김채연 조는 마지막 250m 구간에서 폭발적인 스퍼트를 펼친 끝에, 태국의 왓차로본 분마럿-판나라이 라시 조를 0.095초 차로 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다.

전날(19일) 여자 4000m 개인추발에서 5분01초936의 대회 신기록으로 금메달을 수확했던 박현미-김채연 조는 이튿날 두 번째 금메달까지 추가하며 2관왕에 올랐다. 박현미는 전날 경기 후 "트랙 전문 선수인 만큼 다음 목표는 1000m 독주 금메달"이라고 각오를 밝혔는데, 하루 만에 그 목표를 이뤘다.

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시각장애인 사이클은 탠덤(2인승) 자전거로 승부를 겨룬다. 비장애인인 파일럿 김채연이 앞자리에서 핸들을 잡고 주행 방향과 페이스를 조절하면, 시각장애인인 박현미가 뒷자리에서 함께 페달을 밟으며 추진력을 더한다. 두 선수의 호흡이 승패를 가르는 종목인 만큼 메달도 두 선수 모두에게 수여된다.

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박현미에게 이번 2관왕은 더욱 특별하다. 그는 10년 전 자전거 사고로 시력을 잃었지만, 다시 자전거에 올라 아시아 정상에 섰다. 쌍둥이 아들을 둔 어머니이기도 한 그는 자신보다 19살 어린 파일럿 김채연과 환상의 호흡을 자랑하며 이틀 연속 금빛 질주를 펼쳤다.

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박현미의 좌우명은 '오늘도 해냈다, 엄마는 강하다!'다. 그 다짐처럼 생애 첫 APG에서 2관왕을 달성한 그는 이제 3관왕 이상을 바라본다. 박현미-김채연 조는 이즈 사이클 스포츠센터의 도로 코스로 무대를 옮겨 21일 개인도로독주, 22일 도로경기에 출전해 추가 금메달 사냥에 나선다.

한편, 같은 날 열린 남자 트랙 4000m 개인추발(스포츠등급 C)에서는 정재섭(49·경상남도장애인사이클연맹)이 동메달을 목에 걸었다.나고야=김대식 기자·공동취재단 rlaeotlr2024@sportschosun.com