DM 한 통으로 시작된 인연, 화면 속 그 선수와 결승서 만났다

사진제공=대한장애인체육회

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[도요타=스포츠조선 김대식 기자·공동취재단]두 선수는 따로따로 경기장에 들어섰다. 벤치에는 코치가 없었다. 같은 국가 선수끼리 맞붙는 경기에는 코치가 들어가지 않는 게 관례여서다. 연습 랠리 중 공이 크게 빗나가자 후배의 얼굴에 미소가 번졌다. 하지만 경기가 시작되자 표정은 사뭇 진지해졌다.

박진철(44)과 김경현(43·이상 서울시장애인체육회)이 20일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 탁구 남자 단식(스포츠등급 Class 2) 결승에서 맞붙었다. 박진철이 게임스코어 3대0(11-9 11-6 11-3)으로 김경현을 누르고 2018 자카르타, 2022 항저우 대회에 이어 이 종목 3연패를 달성했다. 김경현은 탁구 국가대표로 처음 나선 국제종합대회에서 은메달을 목에 걸었다.

경기를 마친 뒤 박진철은 "준결승에서 외국 선수들을 다 이기고 한국 선수끼리 결승이 확정돼서 솔직히 마음은 편했다"며 "김경현 선수가 이런 큰 시합은 처음 하다 보니 긴장을 많이 해서 원래 실력을 다 발휘하지 못했다"고 감쌌다. 김경현은 "결승이라는 무대에서 롤모델로 삼았던 선수와 함께 경기를 했다는 것 자체가 큰 영광"이라며 "긴장은 했지만 재미있는 경기를 했으니 좋은 경험이 될 것"이라고 말했다. 박진철이 "좀 더 멋진 경기를 펼쳐 보자고 했었는데"라고 하자, 조금은 쉽사리 패한 김경현이 "조금 덜 멋졌다"며 웃었다.

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김경현은 원래 수영 선수였다. 2010 광저우와 2014 인천 대회에서 수영 금메달 3개를 땄다. 실업팀 플레잉코치로 지내던 중 유튜브에서 우연히 도쿄패럴림픽 탁구 경기 영상을 보고 수영을 그만뒀다. 김경현은 "그 경기를 보는데 탁구를 너무 하고 싶다는 의욕이 생겼다"고 돌아봤다. 영상 속 주인공이 박진철이었다.

김경현은 용기를 내 박진철에게 인스타그램 메시지(DM)를 보냈다. 박진철도 기억했다. 그는 "모르는 사람 메시지는 잘 확인을 안 하는데, 너무 장문으로 와서 '뭐지' 하고 들어가 봤다"며 "한 땀 한 땀 신경 써서 적은 게 느껴졌다"고 했다. 메시지에는 수영을 했었다는 자기소개와 함께 "경기 영상을 보고 너무 멋져 보여 자기도 해 보고 싶다"는 내용이 담겨 있었다.

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박진철은 조건을 하나 걸었다. 스포츠등급 Class 2를 받아 오면 광주로 올 수 있게 소속팀에 얘기해 주겠다는 것이었다. 그는 "경현이는 이 등급에서 몸 상태가 최상위권"이라며 "복식을 같이 하고 싶다는 생각도 컸다"고 설명했다. 탁구를 시작한 지 얼마 안 된 선수와 왜 복식을 함께하고 싶었는지 묻자 "이유는 저도 모르겠다. 그냥 얘를 데리고 가야겠다는 느낌이 들었다"고 답했다.

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김경현은 Class 2를 받은 뒤 2024년부터 광주에서 급여도 받지 않는 훈련생으로 박진철 옆에서 라켓을 잡았다. 이후 두 사람은 서울시장애인체육회로 함께 소속을 옮겼다. 박진철은 "계속 같이 있으니 거의 저를 복사해서 만들고 있다"며 "비슷한 게 많다"고 했다. 김경현도 "커트 같은 기술적인 면에서 박진철 선수의 노하우를 많이 배웠다"고 말했다.

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그렇다면 박진철에게 김경현은 어떤 존재일까. 한 단어로 표현해 달라는 질문에 그는 "아픈 손가락"이라고 답했다. 박진철은 "되게 열심히 하는데, 그에 비해 기량이 빨리 안 올라오는 느낌"이라고 했다. 입문 몇 년 만에 결승까지 오른 것 아니냐고 되묻자 그는 "그건 대단한데, 제가 기준치가 좀 높다"며 웃었다.

결승에서 맞섰지만 21일부터는 다시 한 팀이다. 두 사람은 남자복식(MD4)에서 금메달에 도전한다. 복식 금메달을 따면 박진철은 장애인아시안게임 3회 연속 2관왕에 오른다. 김경현은 2014 인천 대회 수영 이후 12년 만에, 이번엔 탁구로 장애인아시안게임 금메달을 목에 건다.