또 한번 격투기와 K-팝이 만난다. ROAD FC 079 챔피언들 매치에 '여자친구 출신' 은하, 신비, 엄지 K-팝 공연까지

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'여자친구 출신' 은하, 신비, 엄지의 K-팝 공연을 격투기 경기에서 볼 수 있다. 굽네 ROAD FC 079에서 또한번 K-팝 공연을 준비했다.

로드FC는 오는 11월 1일 서울 장충체육관에서 굽네 ROAD FC 079를 개최한다. 메인 이벤트는 '글로벌 토너먼트 우승자' 아르투르 솔로비예프(32)와 '최연소 챔피언' 박시원(24·다이아MMA)의 대결이다. 솔로비예프와 박시원의 경기는 2024년부터 지금까지 많은 팬들이 오래도록 기다려온 매치로 극적으로 경기가 성사돼 기대가 더욱 높아지고 있는 상황이다.

코메인 이벤트에서는 '편스타' 편예준(19·로드FC 군산)과 '중국 유망주' 아얼츠리(25)의 대결이 펼쳐진다. '일본 최고의 레슬러' 하라구치 신(28)과 '아시안게임 국가대표' 최은석(20·로드FC 전주)의 경기, '아톰급 컨텐더' 박서영(23·로드FC 군산)과 '일본의 라이징 스타' 와다 세리나(24), '플라이급 최고의 하드펀처' 이재훈(24·SSMA 상승도장)과 한국 유학 중인 '우즈벡 유도 청소년 국가대표 출신' 사르도르(21·로드FC 볼트짐)의 경기까지 2부가 준비돼 있다.

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굽네 ROAD FC 079 2부에 출전하는 모든 한국 선수들은 2000년대생으로 20대 초중반의 젊은 파이터들로 완전한 세대교체를 알리고 있다. 1부에도 대한민국 MMA의 미래를 이끌어갈 유망주들이 대거 출전하며 많은 기대를 모으고 있다.

K-팝 아티스트 은하·신비·엄지의 공연도 진행되며 경기장 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다. '여자친구'로 데뷔한 은하·신비·엄지는 '유리구슬', '오늘부터 우리는', '시간을 달려서' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 현재는 세 사람이 함께 활동해 새로운 무대를 선보이고 있으며, 로드FC에서의 공연을 통해 격투기 팬들과도 특별한 만남을 가질 예정이다.

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로드FC는 지난 8월 29일 RAD FC 078에서도 '피프티 피프티'와 '몬스타 엑스'가 축하 공연을 펼쳐 팬들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

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굽네 ROAD FC 079 티켓은 NOL에서 예매 중이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

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◇굽네 ROAD FC 079 2부 / 11월 01일(일) 오후 5시 서울 장충체육관

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[-72kg 계약체중 아르투르 솔로비예프 VS 박시원]

[-59kg 계약체중 편예준 VS 아얼츠리]

[페더급 하라구치 신 VS 최은석]

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[-49kg 계약체중 박서영 VS 와다 세리나]

[플라이급 이재훈 VS 사르도르]

◇굽네 ROAD FC 079 1부 / 11월 01일(일) 오후 2시 서울 장충체육관

[페더급 한윤수 VS 천승무]

[플라이급 조수환 VS 정해완]

[라이트급 최지운 VS 이제선]

[미들급 정승호 VS 정호연]

[밴텀급 이유찬 VS 송현우]

[스트로급 김단비 VS 김수영]

[라이트급 박찬훈 VS 장재욱]

[플라이급 최재민 VS 황덕영]

[-64kg 계약체중 송호준 VS 김두환]

[웰터급 장현진 VS 한유석]