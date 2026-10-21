"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 日 배드민턴 요정, 또 눈물의 포기...안세영 운명까지 바꿨다, 프랑스 오픈 첫 상대 세계 11위→45위로 변경

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[스포츠조선 이현석 기자]'일본의 배드민턴 아이돌' 미야자키 도모카가 프랑스 오픈 출전을 포기했다.

미야자키는 오는 21일 프랑스 파리에서 열리는 2026년 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 프랑스 오픈 참가를 포기했다.

이번 프랑스 오픈은 세계 상위 15위까지는 의무적으로 출전해야 하는 대회다. 세계 7위인 미야자키 또한 예외가 될 수 없다. 하지만 미야자키는 앞서 덴마크 오덴세에서 열린 슈퍼 750 덴마크 오픈에서 8강 경기 도중 부상으로 기권했다. 오른쪽 허벅지 부상으로 대회를 계속 진행할 수 없었던 미야자키는 결국 프랑스 오픈까지 출전하지 못하며, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 이후 참가한 대회들에서 만회에 실패했다.

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아시안게임을 앞두고 미야자키의 기세는 최고조였다. 중국 마스터스에서 왕즈이까지 잡아내며 결승에 올랐고, 안세영에 패해 준우승을 차지했다. 부진은 아시안게임에서부터 시작됐다. 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국에 세트스코어 0대3으로 패배한 후 울음을 참지 못했다. 일본이 야마구치 아카네, 후쿠시마 유키-마츠모토 마유 조마저 무너지며 수세에 몰린 상황 세 번째 세트 단식 주자로 나선 미야자키는 천위페이를 상대했다. 반전은 없었다. 천위페이는 미야자키를 능수능란하게 제압했다. 결과는 미야자키의 0대2 패배, 일본에 반전은 없었다.

경기 후 미야자키는 "좀처럼 잘 풀리지 않는 경기였다. 정말 죄송합니다. 팀에 기여하지 못해 정말 분한 마음이 들었다"며 눈물을 흘렸다. 이후 개인전 각오를 다졌다. "내 뜻대로 플레이하지 못한 것은 아쉽지만, 단체전에서 많은 좋은 경험을 쌓을 수 있었다. 그 경험을 개인전에 살려 더 좋은 플레이를 하고 싶다"고 했다.

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문제는 반등하지 못했다는 점이다. 미야자키는 이후 아시안게임 배드민턴 여자 단식 16강전에서 탈락했다. 이후 치른 북극 오픈에서는 8강에서 오쿠하라 노조미에 패해 다시 고개를 숙였다. 덴마크 오픈에서는 부상 문제까지 터지며 아시안게임 이후 좀처럼 다시 반등하지 못하고 있다. 이번 대회 기권으로 미야자키는 11월 여수에서 열리는 코리아 오픈 (슈퍼 500) 출전 여부가 더 관심을 모으게 됐다.

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한편 미야자키의 기권으로 안세영도 대회 대진표가 바뀌게 됐다. 당초 인도 배드민턴 스타이자, 세계 랭킹 11위인 푸살라 벵카타 신두와 32강 맞대결이 예정됐던 안세영은 미야자키 이탈 이후 대진표가 조정되며 세계 랭킹 45위인 덴마크의 아말리에 슐츠를 상대하게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com