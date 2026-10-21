AN, 피했다! '세계 최강' 안세영 앞에 시작부터 백기투항…日 미야자키 토모카 부상 기권→1라운드 상대 변경 '푸살라 신두, 톱시드 대결 피했다'

안세영 '정면으로 맞선다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전. 대한민국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 태극기를 가리키고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)에 희비가 엇갈렸다.

안세영은 21일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 아말리 슐츠(덴마크·세계 45위)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 32강전에 나선다.

최상의 분위기다. 안세영은 최근 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 막을 내린 2026년 덴마크오픈(슈퍼 750) 여자단식에서 우승했다. 결승서 야마구치 아카네(일본)를 게임스코어 2대1(21-23, 21-14, 21-18) 제압했다. 안세영은 대회 2연패이자, 올 시즌 개인전 9번째 금메달을 목에 걸었다. 단체전까지 포함하면 올 시즌 벌써 11번의 우승을 차지했다. 경기 뒤 BWF는 안세영이 국제대회에서만 47번째 우승을 차지하며 '레전드' 수산티의 46회 우승 기록을 뛰어넘어 여자 단식 역사상 최다 우승 기록을 세웠음을 공식 발표했다. BWF는 '안세영은 전설(An Se Young, an all-time great)'이라고 인정했다.

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Winner An Se Young of South Korea celebrates winning the women's singles final at the Denmark Badminton Open in Odense, Sunday, Oct. 18, 2026. (Frank Cilius/Ritzau Scanpix via AP) DENMARK OUT; MANDATORY CREDIT

안세영은 파리에서의 기분 좋은 추억도 갖고 있다. 그는 2024년 파리올림픽에서 금메달을 목에 걸었다. 프랑스오픈에서도 2019년, 2024년, 2025년 우승을 차지했다. 이번에 우승하면 프랑스오픈 여자단식 최다 우승이자, 최초의 3연패 기록을 쓴다.

Korea's An Se Young competes in the women's singles final at the Badminton Denmark Open in Odense on October 18, 2026. (Photo by Frank Cilius / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

결전을 앞두고 예상치 못한 일이 벌어졌다. 첫 번째 대결 상대가 바뀐 것이다. BWF는 '직전 덴마크오픈에서 부상한 미야자키 토모카(일본)가 결국 기권했다. 이로 인해 시드 배정에 변동이 생겼다. 푸살라 신두(인도)가 미야자키 대신 하위권에 배치됐다. 이에 따라 신두가 톱시드인 안세영과의 1라운드 대결을 피했다. 여자단식 역대 최다 우승 기록을 세운 안세영은 슐츠를 상대로 타이틀 방어에 나선다'고 전했다.

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한편, 안세영은 8강에서 한유에(중국·10위), 4강에서 야마구치 아카네(일본·2위)와 붙을 가능성이 높다. 결승에 진출한다면 왕즈이(중국·3위)를 만날 게 가장 유력하다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com