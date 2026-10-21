한국 최초 AC밀란 주전 센터백 등극? '국대 은퇴소동' 김민재, 또 이탈리아 러브콜...하지만 뮌헨 떠날지는 미지수

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]이탈리아 명문 AC 밀란이 바이에른 뮌헨 수비수 김민재를 향한 관심을 거두지 않고 있다. 다만 김민재 본인이 뮌헨 생활에 만족하는 모습이어서 세리에A 복귀가 성사될지는 불투명하다.

이적시장 전문가 에크렘 코누르는 19일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "AC 밀란은 지난 봄 관심 표명에 이어 여전히 김민재를 주시하고 있다"고 전했다. 이어 "겨울 이적은 바이에른이 적절한 대체자를 확보할 경우에만 가능하다. AC 밀란에게 김민재는 여전히 플랜 B 옵션"이라고 밝혔다. 밀란이 김민재를 최우선 순위로 두고 있지는 않지만, 상황에 따라 언제든 꺼낼 수 있는 카드로 점찍어 두고 있다는 의미다.

AFP연합뉴스

AC 밀란이 김민재에게 꾸준히 관심을 보이는 이유는 그의 이탈리아 시절 활약 때문이다. 김민재는 2022~2023시즌 나폴리에서 이탈리아 세리에A 무대를 평정했다. 강력한 대인 방어와 빠른 스피드, 안정적인 커버 능력을 앞세워 '괴물 수비수'라는 별명을 얻었고, 나폴리의 33년 만의 스쿠데토를 이끌며 세리에A 최고 수비수로 평가받았다. 발롱도르 이후 뮌헨으로 이적해 독일 분데스리가 무대에서도 주전 센터백으로 자리 잡았다.

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현재 김민재는 뮌헨 생활에 만족하고 있는 것으로 알려졌다. 한때 뮌헨은 김민재의 방출을 고려했지만, 구단은 이 입장을 철회한 것으로 전해졌다. 이번 시즌 김민재는 요나탄 타, 다요 우파메카노와 거의 동일한 출전 시간을 소화하며 센터백 경쟁에서 확실한 입지를 다지고 있다. 팀 내에서 중용받고 있는 만큼, 굳이 이적을 서두를 이유가 없다는 분석이다.

EPA연합뉴스

결국 김민재의 AC 밀란행은 뮌헨의 대체자 영입 여부와 선수 본인의 의지에 달려 있다. 코누르의 보도대로 겨울 이적은 뮌헨이 적절한 대체자를 확보할 때만 가능하다. 하지만 구단이 방출 입장을 거둬들였고 김민재도 만족감을 드러내는 상황에서 밀란이 원하는 시나리오가 현실이 될지는 미지수다.