'패럴림픽 10연패 보치아 국대,간이욕조서 훈련?' 김석기 의원 "장애인 국대 시설확충 체육기금 지원하라"[2026 국감]

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[스포츠조선 전영지 기자]"장애인 국가대표들도 국위선양, 메달을 위해 눈물겨운 훈련을 한다. 몸 풀 곳도 없어 고무통 욕조를 쓴다는 건 문제가 아니냐?"

김석기 국민의 힘 의원이 21일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 체육단체 국정감사에서 장애인 국가대표들에 대한 정부의 지원 부족을 강도 높게 질타했다.

아이치-나고야 장애인아시안게임에 출전중인 대한민국 국가대표들을 이끌고 있는 정진완 대한장애인체육회장 대신 이희룡 사무총장이 질의에 응했다. 김 의원은 현재 아이치-나고야 대회 성적을 먼저 물었다. 이 사무총장은 "이번 대회 금메달 21개를 목표로 하고 있다. 어제까지 금메달 12개, 은메달 9개, 동메달 13개로 종합 4위를 기록중"이라고 답했다. 김 의원은 최근 올림픽, 패럴림픽에서 국가대표들의 성적을 비교하는 표를 제시한 후 "올림픽보다 패럴림픽의 순위가 낮다. 이는 우리 장애인 선수들의 역량 부족이 아니라 장애인 선수들에 대해 국가가 신경을 안쓰고 지원을 덜해준 탓"이라고 주장했다. "선진국의 척도 중 경제적으로 부강하고 여성의 지위가 높고 등 여러 척도가 있겠지만 장애를 가진 분들이 아무런 불편 없이 일상생활, 사회생활을 잘할 수 있고 정부가 그런 지원을 잘해주는 것, 모두의 장애인 인식도 더불어 가는 것이 중요하다"고 말했다. "국가대표도 마찬가지다. 인기 종목만 신경 쓰고 장애선수들에 대한 지원은 매우 부족하다. 결과적으로 성적이 저조하다. 올림픽 성적을 통한 국위선양보다 오히려 패럴림픽의 결과가 월등히 앞선다면 국가 이미지에 더욱 큰 도움이 될 것인데 현실은 그렇지 않다"고 지적했다.

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이어 지난 2024년 파리패럴림픽에서 10연패 위업을 이룬 '보치아 레전드' 등 중증장애인들을 위한 훈련 시설 지원 부족을 짚었다. "10회 연속 패럴림픽 금메달을 딴 보치아 선수들이 있다. 국민들은 잘 모르실 수 있다. 훈련장도 제대로 안돼 있다. 수중훈련 시설이 없어서 간이욕조에서 훈련한다는 보도가 나왔다"고 했다. 전용 훈련장이 아닌 체력단련장을 개조해 투구를 하면 천장에 닿는 미흡한 시설, 진천국가대표선수촌에는 있는 영상 분석, 수중 운동 시설의 부재를 언급했다. "중증 장애인들이라 회복 운동이 가장 중요한데 수중 시설이 없어 간이욕조를 이용하고 있다"고 비판했다. "장애인 국가대표 선수들도 국위선양을 위해 메달을 위해 눈물 겨운 훈련을한다. 몸 풀 곳도 없다면 문제 있는 것 아니냐"고 했다.

이희룡 대한장애인체육회 사무총장은 "중증장애인 훈련 시설을 구축하기위해 2004년부터 예산을 요청드리고 있는데 정부 예산에 반영되지 않아 어려움이 있다"고 답변했다. "내년 예산안에 이천선수촌 노후 시설 개보수가 조금 배정돼 있다. 회복 수중 시설 건립 예산은 전혀 반영이 안됐다. 1억2500만원을 신청했는데 제로다. 아무도 신경을 안쓴다"고 목소리를 높였다.

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이어 김 의원은 하형주 국민체육진흥공단 이사장에게 질의했다. "올해 국민체육진흥기금이 1조8000억원이다. 장애인 국가대표도 지원 못하면서 타기관으로 전용한 것이 4000억원이 넘는다. 이천장애인선수촌 시설 확충에 체육기금이 지원돼야 한다. 어떻게 생각하느냐"고 질문했다. 하 이사장은 "비장애인, 장애인 국가대표 모두 똑같은 조건이다. 의원님의 말씀에 충분히 공감한다. 지원을 위해 최선을 다해 노력하겠다"고 답했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com