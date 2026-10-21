한국스포츠레저, 한국수력원자력과 감사 전문성 및 내부 통제 강화 위해 협력

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 지난 15일 서울특별시 중구에 위치한 본사 대회의실에서 한국수력원자력㈜와 감사 전문성 제고 및 내부 통제 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 한국스포츠레저 양태정 상임감사와 한국수력원자력 강민구 상임감사를 비롯한 양 기관의 감사 업무 관계자들이 참석했다. 양 기관은 이번 협약을 통해 각 기관이 축적한 감사 경험과 전문성을 공유하고, 감사 업무 전반에 걸친 협력을 이어가기로 했다.

주요 협약 내용은 감사 기법 및 우수사례 등 감사 정보 교류, 내부 통제 강화 및 감사 제도 운영 활성화, 교차 감사 등 감사 활동에 필요한 전문 분야 인력 지원, 청렴 문화 조성 및 사회적 가치 실현을 위한 상호 협력 등이다.

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협약 기간은 체결일로부터 2년이며, 양 기관은 실무협의를 통해 구체적인 협력과제를 발굴할 예정이다. 또한, 감사 담당자 간 정기적인 교류와 상호 방문, 분야별 교육 등을 통해 자체 감사의 품질과 업무 효율성을 높여 나갈 계획이다.

이와 관련해 한국스포츠레저 양 상임감사는 "기관마다 업무 특성과 감사 경험이 다른 만큼, 서로의 사례를 살펴보는 과정에서 자체 감사의 개선 방향을 찾을 수 있을 것으로 기대한다"라며 "실무자 간 교류를 이어가며 현장에 적용할 수 있는 감사 기법과 내부 통제 사례를 함께 발굴해 나갈 수 있도록 상호 노력하겠다"라고 전했다.

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더불어 한국수력원자력 강 상임감사는 "이번 업무협약이 양 기관의 감사 경험과 전문성을 공유하고, 감사 역량을 한층 강화하는 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com